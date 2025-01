La Promessa Anticipazioni 31 gennaio 2025, Salto Temporale nella Soap: Tutto è cambiato e Cruz è ancora più cattiva!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 31 gennaio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap ritroveremo i Lujàn dopo mesi dalla partenza di Manuel. Catalina vive nell'hangar mentre Cruz è sempre più cattiva e può contare sulla presenza della sua amica Maria Antonia.

Salto temporale nelle trame de La Promessa. Nella puntata in onda il 31 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, ritroveremo i marchesi de Lujàn e tutti i domestici catapultati mesi dopo la partenza inaspettata e sconvolgente di Manuel al fronte. Le anticipazioni ci rivelano che Cruz sarà ancora più cattiva ma soprattutto una furia contro suo figlio e non riuscirà a perdonarlo per aver preso questa decisione senza nemmeno consultare lei e Don Alonso. Visto che le cose le sono sfuggite di mano nell’ultimo periodo, la nobile vorrà tenere in pugno ogni situazione. Cruz non accetterà più che qualcuno le metta i bastoni tra le ruote e imporrà a Catalina di essere presente alla festa per il suo compleanno, nonostante la ragazza abbia lasciato la tenuta e sia andata ad abitare nell’hangar. Tra gli invitati ci sarà anche Maria Antonia, grande amica di Cruz, ospite da lei da qualche tempo e decisa ad aiutarla a recuperare il rapporto con Don Alonso, che in questi mesi si è deteriorato. Tra le novità c’è anche il nuovo ruolo di Petra, diventata la governante, e quello di Pia, ormai solo una cameriera. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Guarda qui sotto il video riassunto e leggi le anticipazioni complete della Soap per scoprire cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 31 gennaio 2025 su Rete4.

La Promessa Anticipazioni 31 gennaio 2025: Un salto temporale cambia tutto

La partenza inaspettata di Manuel segna uno spartiacque nella narrazione de La Promessa. Dopo l’addio silenzioso del marchese (che tornerà presto), le trame della Soap fanno un salto temporale di qualche mese e ci portano in una tenuta cambiata non nel suo aspetto ma nel suo clima. Cruz è sempre più perfida e nervosa a causa dell’atto terribile che ha compiuto suo figlio, per cui è sinceramente preoccupata. Don Alonso, furioso come lei, l’ha accusata di essere lei la causa delle scelte avventate del ragazzo e ha preso le distanze da lei. Il loro matrimonio sta vivendo un momento di profonda crisi, più serio di altre volte. Petra ha ricattato Cruz e ha ottenuto il posto di governante; Pia è stata degradata a rango di semplice cameriera. Maria ha invece cambiato idea e per amore di Salvador ha rinunciato al nuovo lavoro, e al suo posto è partita Teresa, che ha colto l'opportunità di rifarsi una nuova vita, lontana dal triste ricordo di Feliciano. Ma altre due novità hanno sconvolto l’equilibrio dei Lujàn.

La Promessa Anticipazioni: Catalina se n’è andata!

Prima del salto temporale, Catalina ha scoperto un’altra bugia di Pelayo ma soprattutto è venuta a sapere che è Cruz colei che si è impossessata del denaro della vendita delle armi e le ha quindi impedito di poter continuare il suo business. La ragazza non ha perdonato lo smacco ricevuto e furiosa e offesa con la sua matrigna, ha deciso di andarsene dalla sua casa e di vivere nell’hangar, sempre nella tenuta del padre ma almeno non sotto lo stesso tetto dell’ignobile donna che ha sempre cercato di liberarsi di lei. Don Lorenzo è rimasto a La Promessa e lui e la marchesa non smettono di tramare contro la marchesina. A dare manforte a Cruz – almeno per il momento, ne vedremo delle belle anche con lei – è arrivata anche Maria Antonia, amica di lunga data della nobile e pronta a fare da mediatrice tra lei e Don Alonso, affinché i due si riappacifichino. Avrete sicuramente già intuito che il suo ruolo sarà ben diverso!

La Promessa Trame e Anticipazioni: Catalina si rifiuta di tornare a casa

Nella puntata de La Promessa in onda il 31 gennaio 2025, vedremo Cruz organizzare il suo compleanno che, come sappiamo, è un evento importantissimo per la marchesa e va festeggiato alla grande. Per evitare problemi e pettegolezzi che non potrebbe tollerare, la nobile ha imposto che Catalina partecipi all’evento. La ragazza non ne vorrà sapere; non vorrà infatti rimettere piede in casa e non vorrà avere nulla a che fare con la matrigna, se lei non le chiederà scusa per averla sabotata. Le scuse non sono ancora arrivate - sono passati ormai mesi - e Don Alonso sarà certo che la moglie non cederà mai a questa richiesta. Sarà quindi costretto, da lei, a parlare con sua figlia e a pregarla di presentarsi alla festa. Ma la marchesina gelerà sia il suo papà che Margarita con un secco no, mettendo però a rischio la sua incolumità. Cruz e Don Lorenzo penseranno di punire la giovane per la sua sfacciataggine e sfruttando la sua decisione di vivere in un hangar, cominceranno a far circolare l’idea che Catalina sia pazza e che debba essere internata. Ma Don Romulo non starà a guardare e correrà in suo aiuto.

