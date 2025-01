Beautiful, Anticipazioni Puntata del 31 gennaio 2025: Liam lo ammette davanti a Ridge. Ama Steffy e la proteggerà da Finn!

Anticipazioni TV

Beautiful ci aspetta il 31 gennaio 2025 con un nuovo avvincente appuntamento. Nella puntata in onda su Canale5, alle ore 13.45, Liam ammetterà a Ridge di amare ancora Steffy ma aggiungerà delle altre preziose verità alla sua confessione. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Spencer confesserà all’ex suocero di non aver voluto sabotare il matrimonio tra la Forrester e Finn ma di non potersi esimere dal pensare che il dottore sia un uomo pericoloso e che possa davvero mettere nei guai la sua famiglia, per via della sua parentela con Sheila. Per questo motivo ha deciso di tornare alla carica e di tentare di tutto per tenere al sicuro Kelly e sua madre. Intanto Finn cercherà di avere il perdono di Steffy ma non riuscirà a convincere la sua amata a fidarsi di nuovo di lui. Nel mentre RJ tornerà alla carica con Hope e la spingerà a ricucire il suo rapporto con Liam ma la Logan non lo starà nemmeno a sentire.

Beautiful Anticipazioni 31 gennaio 2025: Liam confessa a Ridge di amare ancora Steffy

Finn ha fatto infuriare Ridge e per lo stilista è stato un duro colpo da mandare giù. Il Forrester ha scoperto di non potersi più fidare al 100% di suo genero e che Steffy ha fatto molto bene a lasciare la sua casa per trovare riparo da suo nonno Eric. Il designer sta cercando di capire di chi si possa fidare o meno e dopo il Finnegan è arrivato il turno di Liam che, secondo Hope, sarebbe pronto a tornare alla carica con Steffy. Ridge affronterà lo Spencer e lo porterà a confessare una verità che lui ha già rivelato alla sua ex. Il figlio di Bill non si farà alcuna remora di dire al Forrester di amare ancora sua figlia e di non aver mai smesso di provare dei forti sentimenti per lei. Ma il giovane confesserà anche altre verità che lasceranno il designer con un punto interrogativo in testa.

Beautiful Anticipazioni: Liam vuole solo proteggere Steffy

Liam confesserà a Ridge di amare Steffy ma di non aver voluto sabotare il suo matrimonio. Il ragazzo rivelerà di essersi sentito in dovere di informare la ragazza delle mosse pericolose di suo marito e di averla voluta solo mettere in guardia da un potenziale pericolo. Dirà anche di non fidarsi del dottore e di non poter fare a meno di pensare che il ragazzo debba tenersi ben lontano da lei e dalla sua famiglia, soprattutto dopo che Kelly ha rischiato di morire per causa sua. Per lui Finn è una minaccia e per questo starà accanto alla sua ex moglie, per proteggerla da ogni guaio e da ogni pericolo che le si presenterà sul suo cammino. Ridge lascerà la Spencer molto confuso; non saprà infatti se essere felice per le parole del biondo o se sperare che Finnegan rinsavisca e torni al fianco della sua bambina.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Steffy non può fidarsi di Finn… non ancora!

Finn ha chiesto perdono a Steffy e spererà che la ragazza riesca a fidarsi di nuovo di lui. Il dottore cercherà in ogni modo di convincere sua moglie a dargli credito e a mettere da parte quanto è successo ma lei rimarrà fedele alle sue idee e presto gli comunicherà di aver deciso di rimanere da suo nonno Eric. Intanto RJ si ripresenterà da Hope e cercherà di spronarla a chiarire con Liam e a salvare il loro matrimonio. La Logan non potrà accettare i consigli del fratello e gli chiarirà che le sue decisioni sono ormai prese e niente potrà cambiarle. E farà bene a non crollare, visto che Liam si lascerà prendere dai ricordi del suo passato felice con Steffy e non penserà nemmeno per un attimo a Hope e alla loro famiglia.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.