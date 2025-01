Beautiful Anticipazioni Puntate dal 27 gennaio al 1° febbraio 2025: Liam confessa di amare ancora Steffy ma Finn non molla!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le anticipazioni dei Nuovi Episodi di Beautiful in onda dal 27 gennaio al 1° febbraio 2025 su Canale 5.

Beautiful continuerà a tenerci con gli occhi attaccati allo schermo della TV con le sue nuove ed emozionanti puntate. Scopriamo insieme che cosa succederà negli episodi in onda dal 27 gennaio al 1° febbraio 2025, ossia dal lunedì al sabato, come sempre su Canale 5.

Beautiful Anticipazioni dal 27 gennaio al 1° febbraio 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto e leggi le anticipazioni complete per scoprire cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 27 gennaio al 1° febbraio 2025 su Canale5.

Puntata in onda Lunedì 27 gennaio 2025

Liam risponde alle minacce di Finn e lo accusa di aver messo in pericolo la vita di sua figlia. Poi calca la mano e gli rivela di essere molto preoccupato che lui possa mettere a rischio l’incolumità della sua famiglia, visto che ha dimostrato di non saper dare un taglio al suo rapporto con Sheila. Il dottore gli ribadisce di essere sinceramente innamorato di Steffy e di voler proteggere lei e il loro amore da ogni cosa. Lo Spencer ammette di non aver mai dimenticato l’amore che prova per la sua ex moglie e rivela al suo rivale di non aver alcuna intenzione di mettere da parte il legame che lo unisce a lei, che è sicuro non si spezzerà mai. Intanto Steffy è alla Forrester e sta lavorando con Ridge. La giovane tenta di mantenere la lucidità e a non pensare alle cose negative che le stanno capitando. Davanti a Hope e Brooke, che sopraggiungono poco dopo, deve però rivelare di essersi trasferita da Eric e racconta loro il perché. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 27 gennaio 2025.

Puntata in onda Martedì 28 gennaio 2025

Hope è dispiaciuta per quello che sta succedendo a Steffy ma è certa che la lontananza tra la Forrester e Finn darà a Liam l’occasione di farsi di nuovo avanti con la Forrester. La Logan rivela i suoi dubbi alla sorellastra e lei cerca di non pensare a questa situazione, che la mette a disagio. Purtroppo però deve ammettere che Hope potrebbe avere ragione. Una volta tornata a casa di suo nonno riceve la visita di Liam, che le racconta dello scontro avuto con Finn ma soprattutto le confessa di non aver mai smesso di amarla. La ragazza ne rimane profondamente colpita. Ridge intanto decide di affrontare il genero e si reca da lui in ospedale per sapere cos’abbia da dire a sua discolpa. Lo stilista critica il medico, che non ha saputo tenere lontano Sheila e anzi ha dato false speranze alla donna che ha tentato di uccidere sua moglie. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 28 gennaio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 29 gennaio 2025

Ridge calca la mano con Finn e lo accusa di essere il responsabile dell’incidente di Kelly. Il dottore ammette di aver sbagliato ma si difende su Sheila. Il ragazzo continua a ribadire che la Carter è la sua madre biologica e che il loro legame di sangue non può essere cancellato o dimenticato così facilmente. Il giovane poi punta il dito contro Liam e afferma che il problema tra lui e Steffy non è rappresentato solo dalla malefica rossa ma anche dallo Spencer, che sta facendo di tutto per riconquistare la sua ex. Ridge non si lascia scalfire da queste dichiarazioni e impone al ragazzo di tenere lontana la donna che tutti odiano. Nel frattempo Hope e Brooke parlano di Liam e la giovane afferma di amare ancora il suo ex marito ma afferma anche di doversi prendere le responsabilità per quello che è accaduto con Thomas. La piccola Logan ribadisce di essersi sentita, sempre, in difetto e di aver subito il peso del fatto che suo marito fosse innamorato anche di un’altra donna. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 29 gennaio 2025.

Puntata in onda Giovedì 30 gennaio 2025

Dopo lo scontro con Ridge, Finn raggiunge Steffy a casa di Eric e la prega di ascoltarlo. Il ragazzo confessa di essere molto triste per quanto accaduto e di sentire la mancanza di sua moglie e dei bambini. La Forrester gli ribadisce di aver fatto questa scelta per tenere al sicuro i piccoli da Sheila, un pericolo che lui stesso ha avvicinato. Finn le giura che farà di tutto per proteggerli e per dimostrarle di essere un uomo di cui potersi fidare. Le giura anche di salvare il loro matrimonio e di impedire a Liam di mettersi in mezzo tra loro. Nel frattempo, Ridge bussa alla porta dell’ufficio di Liam. Lo stilista vuole affrontare anche lui e vuole sapere cosa davvero provi per sua figlia. Il designer vuole che il figlio di Bill gli dica la verità e desidera sapere se, ora che sta divorziando da Hope, pensa di poter tornare accanto a sua figlia, visto che anche il suo matrimonio è in bilico. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 30 gennaio 2025

Puntata in onda Venerdì 31 gennaio 2025

Liam ammette davanti a Ridge di amare ancora Steffy e confessa che se avesse l’opportunità di starle accanto, non la sprecherebbe. Il ragazzo rivela però anche di non aver voluto sabotare il matrimonio della Forrester ma di credere veramente che Finn sia una minaccia. Secondo lui il dottore non è in grado di chiudere i rapporti con la Carter, per via del loro legame di sangue. Ma soprattutto è infuriato con lui perché ha messo in pericolo la vita di sua figlia. Intanto a casa di Eric, Finn continua a supplicare Steffy di perdonarlo. Il dottore è pentito sia per quello che è successo con Sheila sia per aver messo in pericolo Kelly. Il medico ammette di essersi fatto prendere dal momento e di aver giustificato Sheila solo perché felice che la donna abbia salvato la sua bambina. Ora però che è più calmo, può tornare a ribadire quanto la rossa sia pericolosa. RJ invece torna a consigliare a Hope di lottare per salvare il suo matrimonio con Liam ma la Logan è convinta della sua scelta e fa bene visto che lo Spencer, solo nel suo ufficio, si lascia trasportare dai ricordi di quando lui e Steffy stavano insieme ed erano felici. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 31 gennaio 2025

Puntata in onda Sabato 1° febbraio 2025

Finn non molla la presa e prega ancora e ancora Steffy di perdonarlo. Il ragazzo si assume tutte le responsabilità sia dell’incidente di Kelly sia del fatto che Sheila si sia riavvicinata. La Forrester gli rivela di trovare insopportabile il pensiero che sua figlia sia stata salvata dalla donna che più ha fatto del male alla sua famiglia e gli confessa che, pur amandolo, non se la sente di tornare a casa. Per lei la tensione che si respira a casa loro è troppa e l’idea che Sheila aleggi tra di loro, la fa impazzire. Decide quindi di stare ancora da Eric, per sentirsi protetta e per tenere al sicuro i bambini. Wyatt sveglia Liam dai suoi pensieri. Lo Spencer senior confida al minore di aver capito che allontanarsi da Steffy, pur amando Hope, è stato un grande errore, forse il più grande della sua vita. Nel frattempo Ridge e Brooke parlano di come le loro figlie siano arrivate a dover lottare per salvare i loro matrimoni. Lo stilista rivela alla compagna di essere certo che loro due, come coppia solida, potranno dare preziosi consigli alle ragazze. Il designer rivela alla Logan di aver capito che Liam ama ancora Steffy e che le cose potrebbero essere un po’ più complicate del previsto. Liam e Finn, entrambi certi di poter avere una chance con la Forrester, rivivono i magici momenti accanto a lei (con tanto di canzone romantica in sottofondo) mentre la madre di Kelly e Hayes continua a sentirsi in pericolo a causa di Sheila e nonostante le misure di sicurezza siano state aumentate da suo padre, si sente in perenne pericolo. A darle manforte arriva Taylor, che ha rinunciato a partecipare a un convegno per stare accanto alla figlia, in questo momento difficile. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 1° febbraio 2025

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.