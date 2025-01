My Home My Destiny 2 Anticipazioni 31 gennaio 2025: Sultan svela il suo segreto!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 31 gennaio 2025 su Canale 5: Sultan si lascia sfuggire il suo segreto con Nermin...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 31 gennaio 2025 alle 16:50, Ali Riza insiste: Baris dovrebbe sposarsi quanto prima con Zeynep. Savas è d'accordo; poi nomina Nesrin, che sia lui che il fratello definiscono "ambigua". Lo zio, d'altro canto, pensa che Tarik sia un "manipolatore" ed un "donnaiolo". Sultan, invece, dice a Nermin che lei e Tarik potrebbero essere una bella coppia. La prima si lascia anche sfuggire che Ali Riza le ha chiesto di sposarlo. Dopodiché, Nermin fa le congratulazioni alla figlia, ed in seguito Zeynep invita Sakine alla Lotus Group...

My Home My Destiny Anticipazioni: I sospetti di Ali Riza, Baris e Savas...

Secondo Ali Riza, Baris dovrebbe affrettarsi: deve procedere con l'organizzazione delle nozze con Zeynep, certo che sarà un buon marito, e presto persino un buon padre. Savas è d'accordo. Poi, quest'ultimo passa ad un altro argomento, sottolineando quanto Nesrin sembri ambigua. Baris la vede allo stesso identico modo. D'altro canto, lo zio non ha un'opinione migliore su Tarik, che arriva addirittura ad etichettare come "manipolatore" e "donnaiolo". Evidentemente, nessuno di loro tre vede di buon occhio i due "fratelli"...

My Home My Destiny Anticipazioni: Sultan rivela il suo segreto a Nermin!

Sultan raggiunge Nermin per stuzzicarla un po'. La prima fa una battuta sul fatto che, nel corso della degustazione al ristorante, fosse evidente che tra lei e Tarik ci fosse un certo feeling. Sultan sostiene che formerebbero una bella coppia. Nermin, imbarazzata, "contrattacca", iniziando a parlare del legame speciale che Sultan ha con Ali Riza; la madre di Emine, ancor più imbarazzata, si lascia sfuggire che l'uomo le ha fatto una proposta di matrimonio. Poi, le chiede di mantenere il segreto, dato che la figlia non lo sa e non lo deve scoprire...

Zeynep porta Sakine in azienda, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 31 gennaio 2025

Nermin si congratula con Zeynep: è uscita la sua intervista online, e non potrebbe essere più orgogliosa di lei, tanto come persona quanto come professionista. Dopo aver ricevuto queste lodi da parte della madre adottiva, Zeynep raggiunge Sakine. Quest'ultima, benché sia un po' dispiaciuta perché non la vede più molto, essendo tanto impegnata con il suo lavoro, si dice fiera di lei. Allora Zeynep invita Sakine alla Lotus Group, ed insiste, abbattendo le resistenze materne: vuole farle vedere l'azienda, e vuole presentarla a tutti i dipendenti con orgoglio...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.