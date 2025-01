My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 27 al 31 gennaio 2025: Nesrin seduce Baris!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 27 al 31 gennaio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

My Home My Destiny Anticipazioni puntata dopo puntata dal 27 al 31 gennaio 2025

Puntata in onda lunedì 27 gennaio 2025

Nesrin trama sempre contro Zeynep, e Baris la osserva con sospetto. Intanto, è evidente che la protagonista, che ha appena tenuto la sua prima riunione da amministratore delegato, ha riscosso grande successo tra i dipendenti della Lotus Group. Savas, invece, guarda Emine con una certa intensità, tanto che lei inizia ad accorgersene. Poi, però, tra i due esplode una discussione, perché Emine ha commesso un errore sul lavoro. La giovane è irritata, ma ritrova il buon umore all'arrivo di Nuh, il quale è giunto al locale per sistemare una lampadina. L'avvocato sembra molto geloso della loro sintonia. Savas, nervoso, torna a casa, e la ragazza s'intrattiene con Nuh per scambiare quattro chiacchiere. Lui la incoraggia a non arrendersi mai, Emine gli chiede di sfogarsi.

Puntata in onda martedì 28 gennaio 2025

Durante la cena a casa di Baris, Emine e Savas hanno un chiarimento. Lei si giustifica per l'errore commesso e lui si scusa per essere stato troppo severo nel rimproverarla. Poco dopo li raggiunge Nesrin, ed Emine è visibilmente irritata dalla sua presenza. Zeynep è in difficoltà, e tenta di fare da mediatrice. Intanto, alla degustazione al ristorante si presenta anche Tarik con un regalo, una macchina del caffè. Nermin tesse le lodi dell'uomo, che dà qualche consiglio per migliorare il servizio offerto dal locale. Tarik, innovativo, si scontra con le idee più tradizionaliste di Ali Riza. Proprio come sua figlia, anche la donna è in difficoltà e si ritrova a dover rivestire il ruolo della mediatrice affinché la tensione palpabile non esploda.

Puntata in onda mercoledì 29 gennaio 2025

Tarik interroga Nermin su Ekrem. Lei conferma che il suo ex marito non le ha fatto passare dei momenti facili, ma grazie a Baris è riuscita a riprendersi ciò che le appartiene, a parte tutto il tempo perduto al fianco di Ekrem. Poi l'uomo ne approfitta per invitare Nermin a cena fuori; quest'ultima è lusingata, però deve rifiutare per la degustazione che la famiglia sta organizzando nel loro ristorante. A questo punto è Nermin a chiedergli di unirsi a loro, e Tarik accetta. Intanto, Baris va a parlare con Savas. Anzitutto gli affida un compito: deve indagare sul misterioso fratello di Nesrin. Dopodiché gli domanda che cosa lo faccia tanto arrabbiare, ed il giovane gli fa il nome di Emine. In seguito, quest'ultima, Zeynep e Nesrin raggiungono casa degli avvocati per stare insieme a loro, mentre tutti gli altri si riuniscono al locale per la degustazione.

Puntata in onda giovedì 30 gennaio 2025

Nuh si allontana perché profondamente addolorato: continua a soffrire per sua moglie Cemile, chiedendosi il motivo della sua partenza con le lacrime agli occhi. Intanto, Nesrin dice di non sentirsi molto bene poiché ha mangiato troppo; subito dopo, la giovane propone di giocare al gioco della bottiglia tutti assieme. Allora, tocca a Savas chiedere ad Emine di raccontare una delusione amorosa; poi, tocca a Nesrin obbligare Baris a ballare un lento insieme. Sembrano tutti piuttosto sgomenti. L'avvocato, però, la lascia andare a va a prendere Zeynep per danzare con lei. Al ristorante, invece, Tarik saluta tutti e se ne va. Ali Riza continua a ritenerlo un "pallone gonfiato", mentre Nermin è sempre affascinata da lui.

Puntata in onda venerdì 31 gennaio 2025

Ali Riza insiste: Baris dovrebbe affrettare le cose per sposarsi quanto prima con Zeynep, anche perché è sicuro che sarà sia un bravo marito che un bravo padre. Savas è d'accordo; poi nomina Nesrin, che sia lui che il fratello definiscono "ambigua". Lo zio, d'altro canto, pensa che Tarik sia un "manipolatore" ed un "donnaiolo". Nessuno di loro tre vede di buon occhio i due nuovi arrivati. Al contrario, Sultan dice a Nermin che lei e Tarik potrebbero essere una bella coppia. La prima si lascia anche scappare che Ali Riza le ha fatto la proposta di matrimonio. In seguito, Nermin si congratula con la figlia: è uscita la sua intervista online. Per finire, Zeynep invita Sakine alla Lotus Group perché vuole mostrarle l'azienda e presentarla orgogliosamente a tutti.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.50.