Endless Love Anticipazioni Puntate dal 27 al 31 gennaio 2025: Deniz in salvo, Nihan e Kemal devono lasciare il Paese

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 27 al 31 gennaio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 27 gennaio 2025

Emir ha rapito Zeynep e Deniz ma la sorella di Kemal non si arrende e, approfittando del forte dolore alla gamba del suo ex amante, cerca di scappare con la bambina. Emir le chiede di portargli degli antidolorifici ma lei si riifuta provocando la forte rabbia dell’uomo. Nel frattempo, Hakan guida una squadra della polizia e insieme a Kemal cercando di localizzare il luogo dove sono recluse Zeynep e Deniz. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 27 gennaio 2025.

Puntata in onda Martedì 28 gennaio 2025

Emir vuole piegare psicologicamente Kemal e gli fa chiamate sempre più frequenti ed inquietanti ma proprio grazie a queste telefonate la polizia spera di tracciare il luogo dove sono ostaggio Zeynep e Deniz. In una delle ultime videochiamate, Emir mostra Zeynep legata e una candela che si sta consumando vicino a della benzina, mentre Nihan trova una telecamera nascosta. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love in onda il 28 gennaio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 29 gennaio 2025

Nihan si mette all’inseguimento di Emir ma lui scappa rapendo Deniz e riesce a seminarla. Mentre Kemal cerca Zeynep, lei si rende conto che questo folle amore per Emir la sta uccidendo davvero. La polizia localizza la macchina di Emir ma l’uomo non è al suo interno e neppure la bambina. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 29 gennaio 2025.

Puntata in onda Giovedì 30 gennaio 2025

Disperati, Kemal e Nihan trovano fuori dall’abitazione nella quale si nascondeva Emir alcuni pezzi di carta bruciata, e seguendo quello che c’è scritto risalgono ad un edificio abbandonato. Giunti sul luogo pronti a salvare Deniz, i due sposi si renderanno conto di essere cascati nella trappola studiata da Emir che metterà Nihan davanti ad una scelta che cambierà la sua vita per sempre. Asu, invece, è ad un appuntamento romantico con il dottore e le arriva un messaggio con istruzioni per fuggire dall’ospedale. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love in onda il 30 gennaio 2025.

Puntata in onda Venerdì 31 gennaio 2025

Grazie al suggerimento di Hakan, Kemal sopravvive al colpo di pistola che Nihan è stata costretta a sparare. Sebbene la polizia sia attorno all’edificio, Emir riesce a fuggire e fa perdere le sue tracce. Hakan così suggerisce a Nihan, Kemal e Deniz di lasciare in fretta il Paese, dato che si trovano in pericolo di morte, mettendo al riparto la loro famiglia e gli amici in una casa segreta fino alla cattura di Emir. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 31 gennaio 2025.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.