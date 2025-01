Endless Love Anticipazioni 31 gennaio 2025: Kemal e Nihan devono espatriare!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 31 gennaio 2025 su Canale 5 rivelano che Kemal e Nihan devono lasciare il Paese per sfuggire ad Emir!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci lasceranno a bocca aperta. Nell'episodio in onda il 31 gennaio 2025 alle 14.10, Kemal, con una contromossa inaspettata che gli è stata suggerita da Hakan, riesce a sopravvivere al colpo di pistola che gli ha sparato Nihan. L'edificio abbandonato in cui è avvenuto ciò continua ad essere circondato dalla polizia; così, Emir viene ferito ad una spalla dai poliziotti, poi però riesce comunque a scappare. L'ingegnere e la pittrice continuano ad essere disperati, perché sanno che finché l'imprenditore sarà a piede libero, loro rischieranno la vita. Il commissario suggerisce una via di salvezza: la cosa migliore è che il Soydere e la Sezin lascino quanto prima il Paese insieme alla piccola Deniz, mentre tutti i loro cari verranno trasferiti in una residenza protetta fino alla cattura di Emir...

Endless Love Anticipazioni: Nihan deve sparare a Kemal!

Kemal e Nihan hanno trovato un indizio: pezzi di carta bruciata, ossia parti di un piano di ristrutturazione che li ha condotti ad un edificio abbandonato. I due erano sicuri di aver finalmente stanato Emir, ma, in verità, faceva tutto parte di un diabolico piano finemente architettato da quest'ultimo. Infatti, giunti a destinazione, Emir ha costretto la Sezin a prendere una decisione a dir poco difficile: l'unico modo che aveva per poter riabbracciare la piccola Deniz era premere il grilletto per sparare al suo amato Soydere. La pittrice ha tentato di ribellarsi, mentre il marito la invitava ad assecondare il suo folle ex consorte...

Endless Love Anticipazioni: Kemal sopravvive!

Nihan ha sparato a Kemal. Quest'ultimo è caduto a terra sotto gli occhi lacrimosi dell'amata. Tuttavia, per fortuna, il Soydere è vivo e vegeto: aveva un giubbotto antiproiettili, una contromossa inattesa che gli era stata suggerita da Hakan. L'edificio abbandonato in cui è avvenuto questo terribile episodio continua ad essere circondato dalla polizia, tanto che Emir viene ferito alla spalla proprio da un poliziotto che stava cercando di arrestare la sua fuga; nonostante ciò, lui riesce nuovamente a scappare...

Kemal e Nihan devono andarsene, nelle Anticipazioni di Endless Love del 31 gennaio 2025

Kemal e Nihan continuano ad essere spaventatissimi. I due sanno bene che, finché Emir sarà a piede libero, loro due non potranno dormire sonni tranquilli: il figlio di Galip e Mujgan non si darà pace fino a quando non avrà distrutto la loro felicità. Temendo seriamente per le loro vite, ed ancor di più per quella di Deniz, il Soydere e la Sezin si rivolgono ad Hakan per ricevere un consiglio; a questo punto, il commissario suggerisce loro una via di salvezza. Hakan crede che non abbiano altra scelta, dovrebbero lasciare quanto prima il Paese insieme alla bambina, mentre tutti i loro cari verranno trasferiti in una residenza protetta fino al giorno della cattura di Emir. La coppia accetterà di espatriare?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 27 al 31 gennaio 2025.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.