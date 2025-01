La Promessa Anticipazioni dal 26 gennaio al 2 febbraio 2025: Manuel e Curro partono in Guerra e cambia tutto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de La Promessa e vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 26 gennaio al 2 febbraio 2025. Ecco le Trame episodio dopo episodio della Soap in onda su Rete4.

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 26 gennaio al 2 febbraio 2025. La Soap va in onda dal lunedì alla domenica, alle ore 19.35 su Rete4. Ecco cosa accadrà puntata dopo puntata.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 26 gennaio al 2 febbraio 2025

Puntata di Domenica 26 gennaio 2025

Vera, stanca del comportamento di Santos, commette un errore e rivela al ragazzo di essere la figlia dei Duchi De Carril. Il ragazzo userà questa notizia per ricattarla. Lope invece si sente sempre più escluso e confuso. Norberta arriva a palazzo ed è pronta a spiegare a Simona – e pure a Candela – cos’abbia turbato così profondamente Virtudes. Petra, furiosa e delusa da Ayala, si scontra con tutti i camerieri. Don Romulo deve intervenire per impedire alla domestica di continuare con questo atteggiamento aggressivo. Maria ritorna dalla visita ai Duchi De Abrontes, coloro che le hanno offerto un nuovo lavoro. Tutti i suoi amici, Salvador in primis, attendono di sapere se abbia deciso di rimanere a La Promessa o no. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 26 gennaio 2025

Puntata di Lunedì 27 gennaio 2025

Blanca è in procinto di partire ma non fa mancare il suo appoggio a Jana per il suo matrimonio. Catalina è ancora sconvolta dalla rivelazione di Pelayo, che le ha confessato di aver dovuto consegnare tutti i proventi della vendita delle armi a Don Lorenzo. La ragazza è pronta ad affrontare il conte, una volta per tute. Martina vuole convincere Curro a rinunciare alla sua partenza per il fronte ma il ragazzo è determinato a lasciare la tenuta mentre Vera allontana Lope e si mette sempre più nei guai con Santos. Maria è tornata e tutti aspettano di sapere quale sia la sua decisione. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 27 gennaio 2025.

Puntata di Martedì 28 gennaio 2025

Maria comunica agli amici di aver deciso di accettare il lavoro dai Duchi di Abrontes e di diventare la cameriera personale della duchessa. Virtudes scopre che Norberta è arrivata alla tenuta e ha rivelato a Simona un segreto sconcertante. Intuendo che si tratti del suo mistero, si prepara ad affrontare la cognata. Santos viene incaricato di portare a termine un compito affidato in precedenza a Salvador. Il ragazzo si scontra con Don Ricardo, che lo rimprovera per aver preso iniziative non autorizzate. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 28 gennaio 2025.

Puntata di Mercoledì 29 gennaio 2025

Blanca saluta Jana e Manuel e lascia la tenuta mentre Catalina affronta Don Lorenzo davanti a suo padre. La ragazza svela al padre la verità sulla truffa del cliente fasullo, messa in atto dal Capitano per poter avere lui il controllo del commercio delle marmellate. Il marchese, furioso, caccia il conte dalla sua casa. Curro scende in cucina per salutare i cuochi e da un commosso addio a Teresa, dicendole di pensare molto spesso al gentile Feliciano. Martina, disperata per la pericolosa partenza dell’amato, prega Manuel di fermarlo. Curro più tardi, rivela alla sorella di aver deciso che partirà il giorno seguente e di aver tenuto nascosto a tutti questo dettaglio. Lope si riavvicina a Vera e le chiede di passare più tempo insieme affinché il loro legame possa approfondirsi. La ragazza però non lo vorrà accanto. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 29 gennaio 2025

Puntata di Giovedì 30 gennaio 2025

Manuel prende coraggio e decide di seguire Curro in guerra. Il ragazzo lo rivela a Jana e le confessa di aver preso questa decisione per proteggere il cugino. La cameriera non prende bene questa novità ma poi capisce il motivo che ha spinto l’amato a rischiare pure la sua vita. Don Lorenzo fa le valigie ma prima di lasciare la tenuta rivela a Catalina che Pelayo, in verità, ha consegnato i soldi a Cruz e non a lui. La ragazza ne rimane sconvolta e decide di non tollerare più le bugie dell’ex compagno. Maria sta per andarsene e tutti sono pronti a salutarla. Salvador rivela a Don Ricardo che Santos ha preso di mira Vera e quest’ultima, ormai esasperata, ha un duro confronto con il ragazzo. Virtudes, ormai con le spalle al muro, confessa alla madre che le rivelazioni di Norberta sono vere. Petra e Cruz hanno un duro scontro e dopo l’ennesimo rimprovero ingiusto da parte della marchesa, la domestica si ribella e le risponde a tono. Nel frattempo la marchesa cerca di capire chi sia la donna che ama suo figlio e scopre che Manuel è partito per il fronte insieme a Curro, senza dire nulla a nessuno. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 30 gennaio 2025

Puntata di Venerdì 31 gennaio 2025

La partenza di Manuel al fronte cambia molte cose all’interno della tenuta. Assistiamo a un salto temporale di diversi mesi e ritroviamo una tenuta piena di tensioni sia tra i nobili che tra i camerieri. Cruz, incurante di tutto quello che sta accadendo, vuole a tutti i costi festeggiare il suo compleanno e richiede la presenza persino di Catalina, che però ha deciso di abbandonare il palazzo e di crearsi un piccolo “appartamentino” separata dalla tenuta. A La Promessa fa il suo ingresso Maria Antonia, un’amica di lunga data della marchesa, che diventa la nuova inquilina. La donna promette di fare da mediatrice tra i marchesi, in crisi da quando il loro figlio è partito. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 31 gennaio 2025

Puntata di Sabato 1° febbraio 2025

Cruz insiste perché al suo compleanno partecipi pure Catalina e Don Alonso è costretto a pregare la figlia di tornare alla tenuta. Il suo tentativo fallisce e deve riprovarci Margarita. La marchesina è però convinta di voler rimanere nell’hangar, dove si è trasferita mesi prima, sino a quando la matrigna non le avrà chiesto scusa per averle fatto il torto di aiutare Don Lorenzo a metterla fuori gioco e prendere il controllo del business delle marmellate. Petra è diventata la nuova governante e maltratta tutto il personale mentre Pia è ormai semplice domestica. Simona e Virtudes hanno un durissimo scontro. La ragazza ribadisce alla madre di non voler alcuna interferenza nella sua vita. Cruz è distrutta dalla partenza di Manuel e confessa a Martina di avercela a morte con Curro, colpevole di aver convinto suo figlio a partire. Lope riceve una lettera che potrebbe cambiare tutto. Al suo interno sono contenute scottanti rivelazioni. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 1° febbraio 2025

Puntata di Domenica 2 febbraio 2025

Alla tenuta arriva una lettera dal fronte che informa i Lujàn che né Manuel né Curro sono tra i registri delle vittime. Questa notizia non ha il potere di rallegrare nessuno anzi tra i marchesi c’è sempre più preoccupazione. Don Romulo rivela a Don Alonso di essere molto preoccupato per Catalina. Il maggiordomo ha scoperto che Cruz e Don Lorenzo hanno in mente di mandarla in manicomio e vuole tentare di aiutarla. Simona confessa a Candela di essere molto preoccupata per la situazione che si è creata con Virtudes. Il loro rapporto sembra insanabile. Salvador spinge Lope a dimenticare Vera, che ormai è chiaro sia innamorata di Santos mentre Petra approfitta del suo nuovo ruolo per prendersela con Pia. La vita dell’ex governante rischia di peggiorare a causa di una visita inaspettata e inquietante. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 2 febbraio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.