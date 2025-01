Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 30 gennaio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 gennaio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 gennaio 2025 - Finn non avrà alcuna intenzione di mollare la presa su Steffy. Il dottore raggiungerà sua moglie a casa di Eric per pregarla di perdonarlo. Finn si scuserà con la Forrester e le rivelerà di sentire la mancanza sua e dei bambini. Il ragazzo prometterà di non mettere nessuno in pericolo e di essere pronto a dimostrarle di potersi fidare di lui ciecamente. Il medico sarà disposto a tutto pur salvare il loro matrimonio, messo in pericolo da quanto successo sia in tribunale che in spiaggia. Intanto Ridge, dopo il confronto deludente con il genero, si recherà da Liam per capire se quanto detto da Hope sia vero o no. Lo stilista vorrà sapere dallo Spencer se prova veramente dei sentimenti per sua figlia e se intende riconquistarla in qualche modo... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 gennaio 2025

Nella puntata di Endless Love di oggi - 30 gennaio 2025 - Kemal e Nihan sono disperati, però stanno per avere un colpo di fortuna: fuori dall'abitazione in cui si nascondeva Emir, trovano alcuni pezzi di carta bruciata. Si tratta di un piano di ristrutturazione che li condurrà dritti dritti ad un edificio abbandonato. In verità, fa tutto parte di un piano finemente architettato dal fratello di Asu. Una volta giunti qui, la pittrice sarà chiamata a prendere una decisione più che difficile. Intanto, nel corso della sua uscita romantica con il dottore, Asu riceve le istruzioni per evadere di nuovo dall'ospedale psichiatrico... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 30 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 30 gennaio 2025 - Nuh è molto triste: continua a soffrire per la partenza di Cemile. Intanto, Nesrin dice di non sentirsi bene poiché ha mangiato troppo; subito dopo, la giovane propone di giocare al gioco della bottiglia tutti assieme. Allora, tocca proprio a Nesrin obbligare Baris a ballare un lento insieme. Sembrano tutti piuttosto sgomenti. Al ristorante, invece, Tarik saluta tutti e se ne va. Ali Riza non ha una buona opinione di lui... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 30 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 30 gennaio 2025 - Manuel informerà Jana di aver deciso di partire in guerra per difendere Curro. La ragazza sarà inizialmente sconvolta da questa notizia ma poi sarà profondamente grata al suo amato che, senza saperlo, sta difendendo suo fratello. Don Alonso ha cacciato Don Lorenzo da casa sua ma il conte, prima di fare le valigie, avrà in serbo una sorpresa poco carina per Catalina. Il Capitano rivelerà alla ragazza che Pelayo le ha mentito e non ha consegnato il denaro a lui ma a Cruz. Per la marchesina sarà un altro duro colpo, che le farà capire di non potersi più fidare del suo ex compagno. Salvador informerà Don Ricardo che Santos sta tormentando Vera mentre Virtudes, ormai spalle al muro, confermerà alla madre che i racconti di Norberta sono veri. Simona assicurerà alla figlia di non abbandonarla mai più e di volerle molto bene. Cruz umilierà di nuovo Petra ma stavolta la cameriera non subirà senza fiatare. Stanca di essere maltrattata dopo aver dimostrato fedeltà, alzerà la testa e minaccerà la marchesa di svelare i suoi segreti se lei non terrà fede alla promessa che le ha fatto anni prima: quella di nominarla governante. La nobile, ve lo anticipiamo, sarà costretta a cedere. Maria sarà pronta a lasciare la tenuta mentre Manuel partirà per il fronte senza dire nulla, lasciando sua madre sconvolta e delusa... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

