My Home My Destiny 2 Anticipazioni 30 gennaio 2025: Nesrin prova a sedurre Baris!

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 30 gennaio 2025 su Canale 5 rivelano che sembra proprio che Nesrin stia provando a sedurre Baris...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono ricchi di emozioni. Nell'episodio in onda il 30 gennaio 2025, Nuh è molto triste: continua a soffrire per la partenza di Cemile. Intanto, Nesrin dice di non sentirsi bene poiché ha mangiato troppo; subito dopo, la giovane propone di giocare al gioco della bottiglia tutti assieme. Allora, tocca proprio a Nesrin obbligare Baris a ballare un lento insieme. Sembrano tutti piuttosto sgomenti. Al ristorante, invece, Tarik saluta tutti e se ne va. Ali Riza non ha una buona opinione di lui...

My Home My Destiny Anticipazioni: La sofferenza di Nuh...

Mentre tutti sono riuniti al ristorante per la degustazione, Nuh avverte l'esigenza di alzarsi ed uscire un attimo. Il giovane ha gli occhi lucidi e guarda lo schermo del telefono, dove c'è il numero di Cemile. Nuh, in preda alla disperazione, continua a domandarsi per quale ragione la moglie abbia deciso di andarsene e lasciarlo solo. Infatti, da quando Cemile ha scelto di andare via di casa per seguire Benal e la piccola Mujgan a Duzce, il ragazzo sta patendo le pene dell'inferno: dover vivere separato dalla donna che ama non è per niente facile...

My Home My Destiny Anticipazioni: Nesrin accusa un malore...

Prosegue la serata a casa di Baris e Savas. Ad un certo punto, però, Nesrin accusa un piccolo malore e si appoggia al primo per non cadere a terra. Baris l'accompagna fino alla poltrona per farla accomodare, mentre Emine la guarda sempre con sospetto. Dopo aver dato la colpa ad un picco di pressione alta, causato da un eccesso di cibo, la giovane dichiara di sentirsi già meglio, tanto che si alza per andare a prendere una bottiglia: vuole giocare...

Nesrin prova a sedurre Baris, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 30 gennaio 2025

A casa degli avvocati ci si sta intrattenendo con il gioco della bottiglia. Tocca a Savas, il quale chiede ad Emine di raccontare una sua delusione amorosa. Poi, tocca a quest'ultima, che chiede a Nesrin di chiamare una persona della sua rubrica e dichiararle i suoi sentimenti, ma lei si oppone. Allora è proprio il turno di Nesrin, la quale obbliga Baris a ballare un lento con lei. Tutti assistono sgomenti alla scena, trovandola bizzarra. Nesrin si complimenta con il rosso, che la lascia subito andare per andare a prendere Zeynep: è con lei che vuole danzare. Nel mentre, al ristorante, Tarik sta salutando prima di andarsene. Ali Riza sostiene che sia un "pallone gonfiato", Nermin, invece, è sempre più affascinata da lui...

