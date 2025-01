La Promessa Anticipazioni 30 gennaio 2025: Manuel rischia la vita per difendere Curro mentre Petra ricatta Cruz!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 30 gennaio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Manuel partirà per la guerra per proteggere Curro mentre Petra ricatterà Cruz e otterrà la promozione che ha sempre desiderato.

La puntata de La Promessa che ci aspetta il 30 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, ci riserva due grossi colpi di scena. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Manuel informerà Jana di aver deciso di partire in guerra per difendere Curro. La ragazza sarà inizialmente sconvolta da questa notizia ma poi sarà profondamente grata al suo amato che, senza saperlo, sta difendendo suo fratello. Don Alonso ha cacciato Don Lorenzo da casa sua ma il conte, prima di fare le valigie, avrà in serbo una sorpresa poco carina per Catalina. Il Capitano rivelerà alla ragazza che Pelayo le ha mentito e non ha consegnato il denaro a lui ma a Cruz. Per la marchesina sarà un altro duro colpo, che le farà capire di non potersi più fidare del suo ex compagno. Salvador informerà Don Ricardo che Santos sta tormentando Vera mentre Virtudes, ormai spalle al muro, confermerà alla madre che i racconti di Norberta sono veri. Simona assicurerà alla figlia di non abbandonarla mai più e di volerle molto bene. Cruz umilierà di nuovo Petra ma stavolta la cameriera non subirà senza fiatare. Stanca di essere maltrattata dopo aver dimostrato fedeltà, alzerà la testa e minaccerà la marchesa di svelare i suoi segreti se lei non terrà fede alla promessa che le ha fatto anni prima: quella di nominarla governante. La nobile, ve lo anticipiamo, sarà costretta a cedere. Maria sarà pronta a lasciare la tenuta mentre Manuel partirà per il fronte senza dire nulla, lasciando sua madre sconvolta e delusa.

La Promessa Anticipazioni 30 gennaio 2025: Manuel difenderà Curro a ogni costo

Martina ha pregato Manuel di fermare Curro ma il ragazzo ha battuto il cugino sul tempo ed è partito per il fronte il giorno dopo, senza dire nulla a nessuno. In famiglia ci si aspettava sì il suo addio ma non così presto e il marchese è rimasto con un palmo di naso ma soprattutto preoccupato per il barone. Sconvolto dall’azione fulminea del suo cuginetto, Manuel farà una scelta molto importante quanto inaspettata e la rivelerà a Jana. La informerà di aver deciso di partire in guerra anche lui, per proteggere Curro standogli accanto. La cameriera rimarrà senza parole davanti a questa dichiarazione e ne sarà inizialmente infastidita. Poi, riflettendo sul coraggio dimostrato dal suo innamorato, sarà fiera di lui che, senza saperlo, sta difendendo il suo adorato fratello.

La Promessa Anticipazioni: Virtudes confessa tutto

Don Alonso ha cacciato Don Lorenzo dalla tenuta ma il Capitano ha ancora una freccia al suo arco e farà molto male. Prima di fare le valigie e di andarsene, il conte rivelerà a Catalina che Pelayo le ha mentito di nuovo. Il ragazzo non ha dato i soldi a lui ma li ha consegnati a Cruz, al corrente di tutti i loro piani. La marchesina ci rimarrà malissimo e non sopporterà più le bugie del suo ex fidanzato, dal quale prenderà definitivamente le distanze. Nel frattempo Virtudes confesserà tutti i suoi segreti alla madre o meglio le confermerà che quanto le ha rivelato Norberta è vero. La ragazza, in lacrime, si lascerà andare a un racconto struggente e Simona, per nulla delusa da lei ma addolorata per la sofferenza che ha patito la figlia, l’abbraccerà con amore e le prometterà di non abbandonarla mai più.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Petra ricatta Cruz

Maria ha preso la sua decisione e diventerà la nuova cameriera personale della duchessa de Abrontes. La Fernandez si preparerà a partire e i suoi amici saranno dispiaciuti di doverla salutare ma felici di questa nuova avventura. Ovviamente Salvador sarà molto triste di doversi separare dalla sua amata ma sarà anche impegnato ad aiutare Vera. Il cameriere ha capito che la ragazza è in difficoltà ed è vittima di Santos. Deciderà quindi di informare Don Ricardo, affinché lui possa fermarlo. Intanto Cruz pungolerà un’altra volta Petra ma stavolta quest’ultima non starà a guardare. Stanca di essere continuamente sgridata e con il dente avvelenato contro di lei, la domestica le terrà testa e passerà ai ricatti. La costringerà a darle la promozione che aspetta da tempo, ovvero la nomina a governante, se non vorrà che lei riveli i suoi sporchi piani, di cui è perfettamente a conoscenza. La marchesa dovrà accettare e la cosa la farà infuriare ma mai quanto la renderà nervosa la partenza improvvisa di Manuel per la guerra. Il marchesino lascerà la sua casa senza darne comunicazione e sconvolgerà i suoi genitori.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.