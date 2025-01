Endless Love Anticipazioni 30 gennaio 2025: Nihan uccide Kemal?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 30 gennaio 2025 su Canale 5: Emir costringe Nihan a sparare a Kemal!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 gennaio 2025, alle 14:10, Kemal e Nihan sono disperati, però stanno per avere un colpo di fortuna: fuori dall'abitazione in cui si nascondeva Emir, trovano alcuni pezzi di carta bruciata. Si tratta di un piano di ristrutturazione che li condurrà dritti dritti ad un edificio abbandonato. In verità, fa tutto parte di un piano finemente architettato dal fratello di Asu. Una volta giunti qui, la pittrice sarà chiamata a prendere una decisione più che difficile. Intanto, nel corso della sua uscita romantica con il dottore, Asu riceve le istruzioni per evadere di nuovo dall'ospedale psichiatrico...

Endless Love Anticipazioni: Nihan insegue Emir, ma...

Kemal è finalmente riuscito a trovare Zeynep. Quest'ultima, tenuta prigioniera da Emir in un nascondiglio segreto, è legata al letto ed ha una candela accesa vicino, ma soprattutto, la stanza in cui si trova è cosparsa di benzina. Per fortuna, suo fratello la rintraccia per tempo e le salva la vita, conscio che, se fosse arrivato un attimo più tardi, con ogni probabilità sarebbe morta tra le fiamme. Parallelamente, Nihan intercetta lo spregevole ex marito, che sta fuggendo insieme alla piccola Deniz. La pittrice lo insegue, però, purtroppo, Emir riesce a seminarla...

Endless Love Anticipazioni: Kemal e Nihan disperati...

Dopo il fallimentare inseguimento di Nihan, la polizia rintraccia l'automobile di Emir, pensando quindi di averlo finalmente in pugno; in verità, il veicolo è vuoto: non ci sono né l'imprenditore né tantomeno Deniz. Kemal e sua moglie sono in preda alla disperazione più nera, distrutti al pensiero che la loro figlioletta sia ancora nelle mani di Emir e preoccupati di quello che quest'ultimo potrebbe farle. Tuttavia, ora i due stanno per avere un colpo di fortuna: fuori dall'abitazione in cui si nascondeva il loro nemico, trovano un indizio su dove Emir potrebbe trovarsi!

Kemal e Nihan trovano un indizio importante: fuori dalla casa in cui Emir si nascondeva, s'imbattono in alcuni pezzi di carta bruciata: si tratta di un piano di ristrutturazione che li condurrà dritti dritti ad un edificio abbandonato. In verità, fa tutto parte di uno dei diabolici piani del folle sequestratore. L'ingegnere raggiunge la struttura, e la pittrice, benché il Soydere non fosse d'accordo, lo segue; qui, la Sezin è chiamata da Emir a fare una scelta a dir poco difficile: potrà riabbracciare Deniz soltanto se sparerà lei stessa al suo amato. Nel mentre, Asu, nel corso di un'uscita romantica con il suo dottore, riceve delle istruzioni per evadere dall'ospedale psichiatrico in cui è rinchiusa. Che la ragazza stia per tornare nuovamente a piede libero?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 27 al 31 gennaio 2025.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.