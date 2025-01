Beautiful, Anticipazioni Puntata del 30 gennaio 2025: Finn chiede perdono a Steffy mentre Ridge mette Liam nel suo mirino

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 30 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Finn pregherà Steffy di perdonarlo mentre Ridge chiederà a Liam di dirgli la verità e di confessargli se lui ama ancora sua figlia e se abbia intenzione di riconquistarla.

Finn non avrà alcuna intenzione di mollare la presa su Steffy e nella puntata che vedremo su Canale5 il 30 gennaio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il dottore raggiungerà sua moglie a casa di Eric per pregarla di perdonarlo. Nell’episodio della Soap, in onda nel daytime dal lunedì al sabato, il dottore si scuserà con la Forrester e le rivelerà di sentire la mancanza sua e dei bambini. Il ragazzo prometterà di non mettere nessuno in pericolo e di essere pronto a dimostrarle di potersi fidare di lui ciecamente. Il medico sarà disposto a tutto pur salvare il loro matrimonio, messo in pericolo da quanto successo sia in tribunale che in spiaggia. Intanto Ridge, dopo il confronto deludente con il genero, si recherà da Liam per capire se quanto detto da Hope sia vero o no. Lo stilista vorrà sapere dallo Spencer se prova veramente dei sentimenti per sua figlia e se intende riconquistarla in qualche modo.

Beautiful Anticipazioni 30 gennaio 2025: Finn pronto a riconquistare Steffy

Finn ha fatto infuriare Ridge con una dichiarazione sconvolgente. Il ragazzo ha affermato con forza di non poter cambiare il fatto che lui e Sheila siano legati da un vincolo di sangue e che lui non possa negare che la donna, che ha messo in pericolo la sua famiglia, sia la sua madre naturale. Il dottore è però più che mai deciso a dimostrare a sua moglie e a tutti, che ci si possa fidare di lui. Nonostante la sua parentela con la criminale, non ha alcuna intenzione di permettere alla rossa di seminare il panico. Cercherà quindi in tutti i modi di gestire al meglio il lato oscuro della sua vita. Con questa determinazione raggiungerà Steffy a casa di Eric, dove la ragazza starà facendo ancora i conti con la rivelazione di Liam, che l’ha spiazzata completamente.

Beautiful Anticipazioni: Finn prega Steffy di perdonarlo

Liam ha sconvolto Steffy rivelandole di essere ancora innamorato di lei. La ragazza è rimasta senza parole ma ha dovuto ammettere a se stessa che sapere di avere qualcuno che la protegge – al posto di Finn – non le dispiace per nulla. Con questo stato d’animo la giovane accoglierà suo marito a casa di Eric e ascolterà quello che lui ha da dirle. Il dottore la pregherà di perdonarlo e di dargli l’opportunità di dimostrare che di lui ci si possa fidare. Il medico non negherà di aver perso il controllo delle sue azioni ma confermerà alla consorte di essere più che mai pronto a dimostrarle che lei può fidarsi di lui e che mai e poi mai metterebbe consapevolmente in pericolo la vita sua e di quella dei loro figli. Ma Steffy putroppo per lui, non sarà per nulla convinta di potergli credere.

Beautiful Anticipazioni e Trame: Ridge affronta Liam!

Dopo il confronto con Finn, che lo ha lasciato piuttosto perplesso, Ridge deciderà di affrontare Liam. Lo stilista vorrà capire se Hope possa avere ragione o meno e se davvero, come dice la sua figliastra, lo Spencer abbia in mente di riconquistare sua figlia e di approfittare della crisi matrimoniale che lei sta vivendo. Liam si ritroverà il suo ex suocero nel suo ufficio e rimarrà senza parole. I due cominceranno a parlare della situazione che si è creata nelle loro famiglie e al designer sarà subito chiaro che il figlio di Bill prova davvero dei sentimenti per la sua bambina e non solo d’affetto. Ma cosa farà il Forrester? Ne sarà deluso o sarà contento di sapere che almeno una persona è fedele alla sua Steffy?

