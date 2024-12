Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 dicembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 10 dicembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 dicembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 dicembre 2024 - l’amore è nell’aria e non solo per Thomas e Hope: Steffy e Finn saranno contenti della loro rinnovata serenità. I due ragazzi parleranno del loro rapporto e comprenderanno di essere molto fortunati sia per essersi trovati sia per essere riusciti a superare insieme le difficoltà provocate da Sheila. La Forrester continuerà a essere convinta di non poter confessare al marito la verità sui baci di Liam e spererà che il suo ex consorte non si metta più in mezzo nella sua vita. Intanto alla Forrester, Ridge e Carter saranno d’accordo sul fatto che Thomas sia davvero cambiato e che sia diventato una persona diversa sia personalmente che professionalmente. Brooke li raggiungerà poco dopo e rivelerà di essere molto preoccupata per la situazione che si è creata tra sua figlia, questa volta la sola colpevole, e il figliastro. La Logan avrà il timore che la loro famiglia subisca un altro scossone... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 14 dicembre 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 dicembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 10 dicembre 2024 - Galip è stato stanato, ma non si dà per vinto. L'uomo sta provando a convincere Leyla a restare fuori da questa brutta storia; visto che la donna non vuole sentire ragioni, Galip si vede costretto ad usare altri mezzi per metterla a tacere. Intanto, preda della gelosia nei confronti di Nihan, Emir ordina ai suoi tirapiedi di dare fuoco al nido d'amore che la moglie sta preparando per andarci a vivere con Kemal... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 9 al 14 dicembre 2024 .

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 10 dicembre 2024 - Zeynep è in preda al panico. La ragazza si sente tirare da una parte e dall'altra, e, dunque, non sa come muoversi. Da un lato c'è Baris, il quale - su consiglio di Ali Riza - sta cercando d'intensificare la sua relazione con Zeynep. Convinto di ciò che prova nei confronti di quest'ultima, l'avvocato non ha la minima intenzione di lasciarsela scappare, allora si mostra quanto più sicuro possibile dei suoi sentimenti. Dall'altro lato, però, c'è Ozlem, che sta esortando la mora a riflettere molto bene prima di coinvolgere ancora di più Baris, a meno che non sia del tutto certa di quello che sente per lui. Confusa come non mai, Zeynep si dirige velocemente da Emine, sperando che lei possa confortarla e magari darle un buon consiglio, visto che è tanto dubbiosa... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 9 al 13 dicembre 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 10 dicembre 2024 - per Jimena non ci saranno mai speranze con Manuel. Il marchese – più che mai innamorato di Jana – non vuole più saperne di sua moglie. Dopo aver tentato di starle vicino e aver rinunciato al suo vero amore quando aveva saputo della sua – finta – gravidanza, il giovane non potrà più darle nemmeno una piccola speranza. Così la gelerà dicendole che il loro matrimonio è finito ma lei non getterà ancora la spugna. Jimena rivelerà ad Abel di voler riprendersi il suo posto in famiglia e solo allora farà come lui desidera, ovvero dirà a tutti la verità e svelerà come sono andate davvero le cose. Intanto Cruz si arrabbierà con Don Alonso a causa del suo nuovo accordo con Pelayo mentre Don Lorenzo non si accontenterà del denaro che gli verrà consegnato ma vorrà guadagnare molto di più dal “business delle marmellate e salse”. Così deciderà di rivolgersi direttamente a Mr. Cavendish. Ayala confermerà a Petra di voler continuare a corteggiare Margarita ma solo perché vuole mettere le mani sul 25% della tenuta, in possesso della vedova di Don Fernando. Abel visiterà Virtudes ma non riuscirà ancora a capire il motivo dei malesseri della ragazza. Maria sarà invece sempre più preoccupata di non riuscire più trovare la borsa con i soldi... Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 9 al 15 dicembre 2024 .