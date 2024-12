My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 9 al 13 dicembre 2024: Benal in fuga, Mehdi è furioso!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 9 al 13 dicembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della seconda stagione soap opera turca My Home My Destiny, in onda dal 9 al 13 dicembre 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.40. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda lunedì 9 dicembre 2024

Crescono i sospetti di Ali Riza, il quale sta per scoprire i tentativi di Sultan di occultare la verità. Allora, tra i due c'è un'accesa discussione, quando all'improvviso Ali Riza viene colto da un malore. Intanto, si surriscalda l'atmosfera tra Emine ed Ozlem, le quali a loro volta litigano furiosamente. Nel mentre, Mehdi prende l'iniziativa e finalmente confessa a Cemile ciò che gli è accaduto di recente. La tensione esplode. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 9 dicembre 2024.

Puntata in onda martedì 10 dicembre 2024

Zeynep prova delle emozioni contrastanti. Infatti, se da una parte c'è Baris, il quale, spinto da Ali Riza, tenta d'intensificare la sua relazione con lei, dall'altra c'è Ozlem, la quale esercita una pressione del tutto contraria. Ozlem sta provando ad esortare Zeynep a riflettere molto bene prima di coinvolgere ancora di più Baris, a meno che non sia del tutto convinta dei suoi sentimenti. Confusa, la giovane cerca conforto in Emine, confessandole di avere tanti dubbi. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 10 dicembre 2024.

Puntata in onda mercoledì 11 dicembre 2024

Benal, intenzionata a ricominciare da capo altrove con la piccola Mujgan, fuggendo con lei, si trova davanti ad un ostacolo inatteso: Cemile, la quale, entrata a conoscenza di quali siano i suoi piani, è pronta ad informare Mehdi. Come se non bastasse, questa scottane rivelazione non farà altro che inasprire ancora di più i rapporti tra quest'ultimo e Nuh, portandoli ad avere un confronto molto diretto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny dell'11 dicembre 2024.

Puntata in onda giovedì 12 dicembre 2024

Una volta rincasato, Nuh si ritrova davanti una Cemile a dir poco disperata. Quest'ultima vorrebbe tanto che il marito capisse che Mehdi ha dei problemi importanti, e che quindi lo perdonasse. Tuttavia, Nuh, consumato dal rancore, ed ancora di più dal risentimento, non ha la minima intenzione di starla a sentire. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 12 dicembre 2024.

Puntata in onda venerdì 13 dicembre 2024

Baris, notando la strana assenza di Zeynep, inizia ad allarmarsi. Allora, bisognoso di essere rassicurato, l'avvocato si mette in contatto con Nermin per chiederle qualche informazione. La donna però coglie subito l'occasione per rivelargli che il responsabile della recente sparatoria è stato individuato ed arrestato. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 13 dicembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.50.