Beautiful Anticipazioni Puntate dal 9 al 14 dicembre 2024: Brooke trova Hope e Thomas a letto insieme!

Puntata in onda Lunedì 9 dicembre 2024

Hope e Thomas hanno ceduto alla passione e la Logan è molto contenta di aver passato un momento così magico con il Forrester. La ragazza gli rivela di non aver mai provato simili sensazioni ma gli chiede anche di tenere per sé, per il momento, quanto accaduto tra loro. I due si addormentano l’uno tra le braccia dell’altra e la bionda, al suo risveglio, deve per forza abbandonare la casa del ragazzo, per tornare da sua figlia. Promette però di passare con lui, al più presto, altri momenti come questo. Intanto Steffy e Finn si godono una serata insieme approfittando che i bambini dormano. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 9 dicembre 2024.

Puntata in onda Martedì 10 dicembre 2024

Steffy e Finn parlano del loro rapporto e capiscono quanto sono fortunati a essersi trovati e a vivere la loro vita insieme. I due ragazzi si ritrovano a parlare anche della situazione che hanno vissuto con Sheila e di come questa li abbia messi a dura prova. Il loro pensiero va anche a Liam e Hope, in crisi come non mai. Ridge e Carter condividono i loro pensieri e concordano sul fatto che Thomas sia rinato sia personalmente che professionalmente ma sono d'accordo anche sulle dinamiche, piuttosto strane, che si sono create tra lui e Hope. Brooke li raggiunge ed esprime le sue enormi preoccupazioni sul rapporto tra sua figlia e il giovane Forrester e ammette di aver notato dei segnali ben prima che succedesse quanto accaduto a Roma. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 10 dicembre 2024

Puntata in onda Mercoledì 11 dicembre 2024

Ridge rassicura Brooke dicendole che tra Hope e Thomas c’è stato un piccolo bacio e che le cose si possono risolvere. La Logan concorda con lui e ammette che il figliastro si è comportato molto bene con la sua rampolla; ha infatti rispettato la promessa di essere professionale nei suoi confronti e di non lasciarsi prendere dai sentimenti che prova per lei. La Logan pensa di doverlo ringraziare e decide di recarsi a casa sua per farlo di persona. Peccato che appena arrivata nell’appartamento del ragazzo vi trovi Hope a letto con lui. Per la compagna di Ridge è un vero e proprio shock. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful dell'11 dicembre 2024

Puntata in onda Giovedì 12 dicembre 2024

Brooke è sconvolta da quello che ha visto e spinge sua figlia a troncare immediatamente la relazione con Thomas, destinata secondo lei a crearle solo danni. La Logan senior sprona Hope a lottare per salvare il suo matrimonio ma lei le rivela di non essersi mai sentita così bene in vita sua e le ricorda che è stato Liam a chiedere il divorzio per primo. Intanto Taylor, alla Forrester Creations, chiede a Carter e Ridge se sappiano dove si trovi suo figlio, con cui aveva un appuntamento per cena. La Hayes scopre che potrebbe essere a casa sua, in compagnia di Brooke, che voleva parlargli. La dottoressa, rimasta sola con il suo ex, gli rivela di essere preoccupata che la situazione che si è creata tra lui, Brooke e Hope possa far perdere al ragazzo l’equilibrio che ha trovato dopo tanto faticare. Ridge è però certo che il loro ragazzo non si lascerà turbare da questa situazione e che “il bacio romano” non significhi nulla e non possa avere gravi conseguenze. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 12 dicembre 2024

Puntata in onda Venerdì 13 dicembre 2024

Wyatt non si è ancora arreso e torna da Liam per spingerlo a combattere per Hope e per il loro matrimonio. Il ragazzo vorrebbe che il fratello riuscisse a perdonare la consorte e non mandasse all’aria il loro futuro. Il più grande dei fratelli Spencer è però convinto della scelta che ha fatto e sa di non poter dimenticare quanto successo, nonostante sia ancora innamorato della consorte. Il giovane non riesce a togliersi dalla mente la scena vista e vissuta a Roma. Intanto Hope continua a ribadire di aver scelto Thomas e difende le sue azioni davanti a sua madre, totalmente sbigottita. La ragazza confessa di provare dei forti sentimenti per il Forrester. Brooke la implora di non rovinare tutto e di non rinunciare al suo matrimonio. La spinge a capire che Liam, in questo momento, è molto ferito e ha reagito d’istinto dopo averla vista baciarsi con Thomas. È però convinta che sia ancora innamorato di lei e che il figlio di Ridge stia sfruttando la situazione a suo favore. A questo punto Thomas interviene per difendersi e ribatte dicendo di volere solo ed esclusivamente il bene di Hope e di non aver fatto nulla per portarla tra le sue braccia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 13 dicembre 2024

Puntata in onda Sabato 14 dicembre 2024

Wyatt continua a spingere Liam a salvare il suo matrimonio ma lui non cede e ribadisce di non poter perdonare Hope. Il giovane ammette davanti a suo fratello che Steffy lo ha messo in guardia e lui non le ha dato retta, purtroppo sbagliando. Wyatt comprende che c’è sotto qualcosa e gli chiede perché abbia nominato la Forrester. Il primogenito di Bill ammette di aver baciato la sua ex moglie. Intanto Steffy confessa a suo padre di aver paura che la colpa del bacio a Roma ricada su Thomas quando invece è stato Hope a lasciarsi andare. Proprio per questo pensa che Liam non possa perdonare sua moglie. Brooke e Hope continuano a discutere e la giovane Logan difende a spada tratta il Forrester dicendo che, a differenza di suo marito, lui pensa solo e soltanto a lei e non ad altre donne come fa Liam. La ragazza rivela alla madre di aver saputo che lo Spencer ha ancora in testa Steffy e che non riesce proprio a dimenticarla. Dopo averle confessato una verità così scottante, le chiede il piacere di tenere per sé quanto appena scoperto.

Hope confessa a Brooke di non voler avere una vita diversa da lei, che ha rincorso Ridge per tutta la vita. La ragazza confessa di non volere neanche continuare a combattere contro Steffy per il cuore di Liam, come lei ha fatto con Taylor. Vuole un uomo che pensi solo a lei. Finn e sua moglie intanto tornano a parlare della crisi tra Liam e Hope. Il dottore confessa alla moglie di aver paura che questa situazione porti lo Spencer a tornare alla carica con la sua ex. La Forrester, che sa perfettamente che il consorte ha ragione, continua a tenere per sé il fatto che Liam abbia già perso la testa e l’abbia baciata per ben due volte.

Thomas è in una posizione molto scomoda. Rischia infatti di essere accusato di essere ancora ossessionato da Hope, di averla manipolata e di rischiare di illudersi di concretizzare la storia d’amore con la donna che amata da tempo. Intanto Ridge ringrazia Brooke per essere andata a trovare suo figlio e per non averlo colpevolizzato per quanto accaduto. Il Forrester è sempre più convinto che le cose possano sistemarsi e che il bacio di Roma non voglia dire nulla. La Logan, che sa la verità, non è ovviamente convinta ma per il momento preferisce tacere sul fatto di aver trovato Hope e Thomas a letto insieme. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 14 dicembre 2024

