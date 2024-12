La Promessa Anticipazioni 10 dicembre 2024: Manuel gela Jimena. Il loro matrimonio è finito!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata del 10 dicembre 2024 in onda su Rete4. Nell'episodio della Soap vedremo che Manuel rivelerà a Jimena che il loro matrimonio è finito mentre Don Lorenzo, desideroso di avere più denaro, si rivolgerà a Mr. Cavendish.

Per Jimena non ci saranno mai speranze con Manuel. Nella puntata de La Promessa che vedremo il 10 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, ci confermerà che il marchese – più che mai innamorato di Jana – non vuole più saperne di sua moglie. Dopo aver tentato di starle vicino e aver rinunciato al suo vero amore quando aveva saputo della sua – finta – gravidanza, il giovane non potrà più darle nemmeno una piccola speranza. Così la gelerà dicendole che il loro matrimonio è finito ma lei non getterà ancora la spugna. Jimena rivelerà ad Abel di voler riprendersi il suo posto in famiglia e solo allora farà come lui desidera, ovvero dirà a tutti la verità e svelerà come sono andate davvero le cose. Intanto Cruz si arrabbierà con Don Alonso a causa del suo nuovo accordo con Pelayo mentre Don Lorenzo non si accontenterà del denaro che gli verrà consegnato ma vorrà guadagnare molto di più dal “business delle marmellate e salse”. Così deciderà di rivolgersi direttamente a Mr. Cavendish. Ayala confermerà a Petra di voler continuare a corteggiare Margarita ma solo perché vuole mettere le mani sul 25% della tenuta, in possesso della vedova di Don Fernando. Abel visiterà Virtudes ma non riuscirà ancora a capire il motivo dei malesseri della ragazza. Maria sarà invece sempre più preoccupata di non riuscire più a trovare la borsa con i soldi.

La Promessa Anticipazioni 10 dicembre 2024: Manuel gela Jimena ma…

Jimena vuole riconquistare Manuel ed è disposta a tutto pur di riuscirci. Peccato che suo marito non abbia alcuna intenzione di accontentarla. Deluso da lei ma soprattutto innamorato pazzo di Jana, per cui rinuncerebbe persino al proprio titolo, non può e non vuole riaccogliere nella sua vita la moglie, soprattutto non dopo che lei ha finto una gravidanza. Il marchese la gelerà dicendole chiaramente che il loro matrimonio è finito ma lei non si rassegnerà. Dopo aver minacciato Abel con una grossa forcina per capelli, Jimena rivelerà al dottore di non voler gettare mai e poi mai la spugna e gli prometterà che dirà tutta la verità a tutti, dopo che sarà tornata nelle grazie del suo consorte. Il suo comportamento sarà sempre più preoccupante.

La Promessa Anticipazioni: Don Lorenzo vuole più soldi

Don Alonso e Pelayo hanno cambiato i loro accordi e hanno permesso a Don Lorenzo di avere maggiori profitti, prendendo il suo denaro dai guadagni dei marchesi e da quelli del conte e Catalina, in parti uguali. Il Capitano non ne sarà però per nulla contento. Vorrà molto di più e per averlo si rivolgerà a Mr. Cavendish, con cui ha compreso di intendersi perfettamente. Intanto Abel visiterà Virtudes e cercherà di capire il motivo del malore che ha travolto la ragazza. Il medico purtroppo non sarà in grado di diagnosticarle nulla ma presto la verità su questo strano male verrà a galla… e lo farà improvvisamente.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Ayala vuole il 25% della tenuta!

Ayala confermerà a Petra di voler continuare a corteggiare Margarita ma le confesserà anche di non essere per nulla contento di doverlo fare. Il conte rivelerà alla sua amante di doverlo fare per mettere le mani sul 25% della tenuta, quota appartenente alla madre di Martina. Se lui entrerà in possesso di questa sostanziosa parte de La Promessa, la vendetta con Cruz avrà una preziosa accelerata. Intanto Maria non avrà pace. Sarà molto spaventata di non riuscire a trovare la borsa con i soldi, proprio quella da lei scoperta in soffitta. Cruz invece affronterà a muso duro Don Alonso, furiosa per il suo accordo con Pelayo. La marchesa non aveva alcuna intenzione di dividere i suoi compensi con Don Lorenzo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 9 al 15 dicembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.