My Home My Destiny 2 Anticipazioni 10 dicembre 2024: Zeynep in preda al panico!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 10 dicembre 2024 su Canale 5: Zeynep non sa proprio che cosa fare, perché non è del tutto convinta di ciò che prova...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 dicembre 2024 alle 16:50, Zeynep è in balia delle sue emozioni contrastanti. Se da un lato c'è Baris, il quale, spinto da Ali Riza, sta provando ad intensificare la sua relazione con lei, dall'altro c'è Ozlem, la quale esercita una pressione del tutto contraria. Ozlem sta cercando di esortare Zeynep a riflettere bene prima di coinvolgere ancora di più Baris, a meno che non sia del tutto certa di quello che sente per lui. Sconfortata, la mora cerca conforto in Emine, poi le fa una confessione...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep nel mirino...

Zeynep era convinta che il peggio fosse ormai passato, ed invece ben presto si è resa conto che, purtroppo, si sbagliava di grosso. Una volta che Mehdi è tornato a piede libero, lei è tornata a sentirsi in pericolo. Zeynep, infatti, ha subito due attentati, ed in entrambi i casi ha rischiato di morire. Per fortuna, però, la prima volta era soltanto un avvertimento, mentre la seconda c'era l'ex marito a farle da scudo umano: Mehdi si è preso un proiettile nel tentativo di salvarle la vita. La giovane non riesce ancora a dormire sonni tranquilli...

My Home My Destiny Anticipazioni: Ozlem contro Zeynep!

Ozlem non ha mai fatto il tifo per Zeynep, anzi. La donna, estremamente protettiva nei confronti dei suoi due fratelli, avendo ben presto cominciato a fare le veci della loro madre prematuramente scomparsa, non vuole che Baris scelga di stare insieme ad una persona che ha una situazione famigliare ambigua e, soprattutto, pericolosa. Ozlem, mossa dal desiderio di tutelare il consanguineo, continua a fargli delle pressioni affinché apra finalmente gli occhi e si renda conto che ha ragione. Baris, però, si rifiuta categoricamente di darle ascolto, innamorato com'è di Zeynep...

Zeynep preda dei dubbi, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 10 dicembre 2024

Zeynep è in preda al panico. La ragazza si sente tirare da una parte e dall'altra, e, dunque, non sa come muoversi. Da un lato c'è Baris, il quale - su consiglio di Ali Riza - sta cercando d'intensificare la sua relazione con Zeynep. Convinto di ciò che prova nei confronti di quest'ultima, l'avvocato non ha la minima intenzione di lasciarsela scappare, allora si mostra quanto più sicuro possibile dei suoi sentimenti. Dall'altro lato, però, c'è Ozlem, che sta esortando la mora a riflettere molto bene prima di coinvolgere ancora di più Baris, a meno che non sia del tutto certa di quello che sente per lui. Confusa come non mai, Zeynep si dirige velocemente da Emine, sperando che lei possa confortarla e magari darle un buon consiglio, visto che è tanto dubbiosa...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 9 al 13 dicembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.