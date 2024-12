Endless Love Anticipazioni 10 dicembre 2024: Emir prova ad uccidere Kemal dandogli fuoco!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 10 dicembre 2024 su Canale 5 rivelano che Emir ordina ad uno scagnozzo di appiccare il fuoco ad una casa... con Kemal dentro!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci sorprenderanno. Nell'episodio in onda il 10 dicembre 2024 alle 14:10, Galip è stato stanato, ma non si dà per vinto. L'uomo sta provando a convincere Leyla a restare fuori da questa brutta storia; visto che la donna non vuole sentire ragioni, Galip si vede costretto ad usare altri mezzi per metterla a tacere. Intanto, preda della gelosia nei confronti di Nihan, Emir ordina ai suoi tirapiedi di dare fuoco al nido d'amore che la moglie sta preparando per andarci a vivere con Kemal...

Endless Love Anticipazioni: Leyla stana Galip!

Leyla ha fatto del suo meglio per riuscire a far venire a galla la verità, e alla fine ha centrato il suo obiettivo. La donna, in pena per i bambini del villaggio, ha indagato a lungo per scoprire per quale motivo loro si siano ammalati, e finalmente è stata in grado di mettere le mani sui risultati di una ricerca che è stata condotta tra anni prima e che prova inequivocabilmente il coinvolgimento di una persona in questa triste storia: a quanto pare, dietro la misteriosa malattia che ha colpito i suddetti poveri bimbi, c'è lo zampino dello spregevole Galip!

Endless Love Anticipazioni: Galip deve zittire Leyla...

Leyla sa che c'è Galip dietro la misteriosa malattia che affligge i bambini del villaggio, ed è pronta a metterlo davanti alle sue responsabilità. L'uomo sa bene di essere stato spinto in un angolo, però non ha la minima intenzione di arrendersi. Pertanto, Galip sta provando a convincere la sua accusatrice che la cosa migliore è che resti fuori da questa storia, prima che qualcuno possa farsi molto male; Leyla, tuttavia, non si lascia intimidire. Il padre di Emir ed Asu non ha altra scelta: deve trovare il modo per cucire la bocca alla zia di Nihan!

Emir appicca il fuoco, nelle Anticipazioni di Endless Love del 10 dicembre 2024

Emir sta per compiere una delle sue azioni folli e criminose, e sempre in nome della sua ossessione per Nihan. Quest'ultima, dopo aver parlato con Tarik, ha preso una decisione importante. L'assassino di Ozan le ha chiesto di non allontanare Kemal per colpa sua, e l'ha poi proprio supplicata di restargli accanto. Allora, la Sezin ha comprato una casa dove andare a vivere insieme all'amato e alla loro bambina, la piccola Deniz: sarebbe stato il loro nido d'amore, e soprattutto il punto di partenza per una nuova vita insieme. Peccato che il marito non abbia alcuna intenzione di permetterglielo. Emir ordina ai suoi tirapiedi di dare fuoco all'abitazione in questione... con il Soydere dentro!

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.