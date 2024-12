La Promessa Anticipazioni dal 9 al 15 dicembre 2024: Pelayo nel mirino di Cavendish. L'inglese vuole ucciderlo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 9 al 15 dicembre 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio della Soap in onda su Rete4.

Puntata di Lunedì 9 dicembre 2024

Jana e Curro, dopo le rivelazioni di Don Alonso, temono che il barone, a conoscenza della vera paternità del ragazzo, abbia voluto uccidere la loro madre Dolores. Jimena mette in imbarazzo Manuel cercando costantemente le sue attenzioni ma non si limita a questo. La ragazza rifiuta l'aiuto di Teresa ed estrae uno spillone dalla sua acconciatura per minacciare Abel che vuole dire tutta le verità sulla sua gravidanza. Intanto Don Alonso e Pelayo si mettono d'accordo per dedurre sia dai compensi dei marchesi sia da quelli del conte e di Catalina, la quota da dare a Don Lorenzo. Cruz non ne è per nulla contenta.

Puntata di Martedì 10 dicembre 2024

Jimena rivela ad Abel di voler dire a Manuel tutta la verità sulla gravidanza ma dopo aver riconquistato la sua fiducia. Il marchese non è però disposto a ricominciare con sua moglie e dichiara che il loro matrimonio è finito. Abel visita Virtudes ma non capisce perché abbia avuto quello strano attacco. Cruz è furiosa con Don Alonso per aver accontentato Catalina, includendo Don Lorenzo nel business delle marmellate e dividendo i loro compensi. Maria è molto nervosa perchè non trova più la borsa con i soldi, che aveva nascosto. Il De La Mata, nonostante l'ultimo accordo tra il marchese e Pelayo, vuole ancora più denaro e li chiede a Cavendish. Ayala rivela a Petra di voler acquisire il 25% della tenuta ma per ottenere questo deve continuare a frequentare Margarita e coinvolgerla nelle sue prossime mosse.

Puntata di Mercoledì 11 dicembre 2024

Curro ha spronato Don Alonso a raccontargli del suo passato ma ora, vedendolo malinconico, si sente in colpa. Il ragazzo lo rivela a Jana e i due decidono di organizzare qualcosa per fargli tornare il buon umore. Jimena si rende conto che nessuno dei suoi tentativi di riconquistare Manuel sta andando come desidera. La ragazza si sente sopraffatta ma non perde le speranze. Per ottenere quello che più desidera al mondo, decide di chiedere aiuto ai suoceri. Don Alonso e Cruz sono scettici e titubanti ma alla fine decidono di darle una mano.

Puntata di Giovedì 12 dicembre 2024

Salvador continua a voler organizzare un matrimonio finto e simbolico per lui e Maria. Il ragazzo vuole fare una sorpresa alla fidanzata ma non si rende conto che ci sono degli intoppi. Lope è quindi costretto a intervenire per fermare i suoi piani, un po' troppo precipitosi. Pia interviene per bloccare il ragazzo e impedirgli di continuare a fare azioni disperate. Simona non ha idea delle crisi di cui soffre Virtudes e capisce la verità in modo molto brusco, durante un'inaspettata visita in cucina. Jana scopre un terribile segreto su Jimena. Questa scoperta è relativa al periodo in cui la giovane era ancora a casa dei suoi genitori.

Puntata di Venerdì 13 dicembre 2024

Pelayo rivela che Jerónimo è stato ucciso e la sua dichiarazione sconvolge tutti gli abitanti de La Promessa. Il sergente Funes, chiamato dal conte, sospetta che l'uomo sia stato ucciso da qualche ladro, durante un tentativo di furto. Abel spinge Jimena a dire tutta la verità sulla sua gravidanza ma lei continua a prendere tempo, convinta che una simile confessione possa mandare a rotoli, definitivamente, il suo matrimonio, già in bilico. La ragazza, pur di rimanere sposata con il marchese, gli propone di dormire in camere separate e di mostrarsi solo all'esterno come una coppia felice. Il figlio di Cruz non è però disposto a cedere e non intende avere nemmeno un rapporto di facciata con la donna che lo ha ingannato. Curro e Jana stanno aiutando Don Alonso a superare la sua malinconia. La ragazza è il marchese riflettono su come affrontare e archiviare i dolori del passato. Salvador confessa a Maria di aver pensato di organizzare una finta cerimonia di nozze ma la domestica non è per nulla contenta di questa sua intenzione e gli chiede di non continuare. Lope invece sprona il suo amico ad agire concretamente con la Fernandez e a non lasciare le cose in sospeso.

Puntata di Sabato 14 dicembre 2024

Manuel non vuole vivere con Jimena nemmeno se i due dormiranno in camere separate. Tuttavia accetta di accompagnare la moglie ad alcuni eventi sociali. Don Lorenzo e Cavendish parlano dei loro affari e l'inglese confessa al suo nuovo socio di non considerare Pelayo adatto al suo ruolo e di volere, per questo, eliminarlo definitivamente. Il Capitano gli chiede di non coinvolgerlo in simili azioni e il britannico accetta a patto che il De La Mata succeda al giovane conte. Catalina intanto sprona i domestici a lavorare più intensamente per incrementare la produzione di salse e marmellate. La marchesina è convinta che ci saranno ricchi guadagni per tutti. Ayala continua con il suo piano e per conquistare Margarita, le compra un vestito. La donna apprezza il gesto mentre Martina va su tutte le furie.

Puntata di Domenica 15 dicembre 2024

Maria e Vera capiscono di essere partite con il piede sbagliato e tentano di rimediare mentre Salvador e Lope si allontano. Don Romulo deve trovare un nuovo primo valletto e Petra ripensa al suo povero Feliciano, che per lei sarebbe stato perfetto a ricoprire questo ruolo. Petra e Maria spingono Salvador a candidarsi nuovamente, in vista dell'imminente matrimonio. Margarita annulla un appuntamento a cena con Ayala a causa del fatto che Martina ha avuto un malore. Manuel intanto non vuole avere nessuna responsabilità nei confronti di Jimena e Abel, allo stremo, decide di confessare tutto al marchese e a Jana di aver sempre saputo della finta gravidanza e di aver agito alle loro spalle.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.