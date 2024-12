Endless Love Anticipazioni Puntate dal 9 al 14 dicembre 2024: Leyla vittima di tentato omicidio, Kemal rischia la vita

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 9 al 14 dicembre 2024 su Canale 5, dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che questa settimana la soap verrà trasmessa anche in prima serata giovedì 12 dicembre. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 9 dicembre 2024

Zeynep e Hakan stanno per sposarsi ma un colpo di scena rovina il matrimonio, lasciando tutti i presenti sgomenti. Il loro lieto fine, infatti, viene cancellato da minacce e rivelazioni sconvolgenti che avranno conseguenze gravissime su tutta la famiglia Soydere. Nel frattempo, continuano le indagini di Leyla sulla malattia che ha colpito i bambini del villaggio. La donna riesce a mettere le mani sui risultati di una ricerca condotta tre anni prima, che provano il coinvolgimento di Galip. Scopri cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Endless Love del 9 dicembre 2024.

Puntata in onda Martedì 10 dicembre 2024

Leyla non ha intenzione di piegarsi alle minacce di Galip, che le chiede di restare fuori dalle indagini, così lui decide di ricorrere ad altri mezzi per farla tacere. Nel frattempo Emir non riesce a sopportare di aver perso Nihan e dà ordine di dare fuoco alla casa che la ragazza sta sistemando insieme a Kemal. Sul luogo arriva Hakan, deciso a ottenere vendetta. Nihan viene informata del tentato omicidio ai danni di Leyla, portata in ospedale in gravissime condizioni. Ayhan, sopraffatto dal dolore per la possibile morte di Leyla, vorrebbe farsi giustizia da solo e scoprire chi le ha sparato. Per evitare che l’uomo si metta nei guai, Kemal e Zehir iniziano ad indagare sul possibile mandante del tentato omicidio. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love in onda il 10 dicembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 11 dicembre 2024

La puntata della soap turca si apre con l’incendio del nuovo nido d’amore di Kemal e Nihan. Il Soydere è dentro alla casa e rischia di morire, così Nihan vuole entrare per aiutarlo e, nonostante l’intervento di Emir che cerca di dissuaderla, lei entra nella casa in fiamme. La scena concitata termina con l’arrivo di Hakan che finalmente riesce a portare Kemal, semisvenuto, in salvo. Trovandosi Emir davanti, dopo che a causa sua ha dovuto rinunciare a sposare Zeynep, Hakan gli punta la pistola contro con l’intenzione di sparargli, ma il tentativo fallisce quando Mehmet lo anticipa, sparandogli alla mano e facendo cadere la sua pistola. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love dell’11 dicembre 2024.

Puntata Pomeridiana e Serale in onda Giovedì 12 dicembre 2024

Nihan e Kemal sospettano immediatamente dei Kozcuoglu a proposito del tentato omicidio di Leyla e vanno a parlare con Mujgan. La donna rivela loro che trent’anni prima la Kozcuoglu Holding ha attraversato una brutta crisi, dalla quale si è salvata solo grazie alla vendita di una tenuta. Questa tenuta presenta le stesse caratteristiche del campo al villaggio e così chiedono a Niyazi di analizzarne un campione in cerca di qualche risposta. Nel frattempo, Asu convince il consiglio di amministrazione a mandare il padre in Cile al posto suo, come Responsabile di progetto così da assicurare a Galip di poter stare lontano dall’attenzione. Emir, invece, è ancora in custodia cautelare ma le indagini sono ad un punto morto. Zeynep, convinta della colpevolezza del suo ex amante, tenterà inutilmente di fargli confessare il tentato omicidio di Kemal. Scopri le Anticipazioni Complete delle puntate di Endless Love in onda il 12 dicembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 13 dicembre 2024

Emir in custodia e Mercan cerca le giuste prove per incastrarlo. Mentre Kemal e Nihan si godono il tempo con la piccola Deniz, Adem rintraccia un sospettato legato al tentato omicidio di Leyla, che si è finalmente stabilizzata ma non è ancora totalmente fuori pericolo. Mentre Sallabas è sempre più vicino al vero motivo per cui Leyla è stata attaccata, Zeynep dà un ultimatum a Emir. Nel frattempo, Kemal e Nihan che Leyla stava indagando su quanto accaduto al villaggio e si recano da Mujgan, la quale fornisce informazioni fondamentali che incastrano Galip. Mentre si sta recando in aeroporto, l’uomo trova la strada bloccata. Sulle sue tracce ci sono Emir e Mercan ma anche Ayhan, pronto a farsi giustizia da sola. Mujgan mette la figlia Asu in guardia dalla famiglia Kozcuoglu. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 13 dicembre 2024.

Puntata in onda Sabato 14 dicembre 2024

In ospedale, Nihan scopre che Leyla non è più in stanza mentre viene condannato il colpevole del tentato omicidio di Leyla. Kemal è pronto a distruggere i Kozcuoglu e Asu ed Emir non sono più sicuri di riuscire a scampare alla sua furia vendicativa. Mentre Kemal si riavvicina a Zeynep, Leyla e Ayhan sono pronti a sposarsi, ma qualcosa rischia di rovinare le nozze. Nel frattempo, Mercan vuole riaprire il caso del rapimento di Asu e Kemal ha una proposta per Mujgan: vuole scoprire di chi sono le tracce di sangue trovate in casa sua. Emir è in trappola ma Galip vuole salvarlo e gli chiede di accusarlo di ogni misfatto, con attenzione particolare tuttavia ad una crepa pericolosa in questo piano che potrebbe inghiottirlo. C’è un uomo, infatti, che è responsabile dei trasporti della miniera illegale e possiede registri dettagliati su tutte le operazioni della società, e sa tutto sulla questione dello smaltimento dei rifiuti radioattivi. Si tratta di Halil Sevketli, il capo della logistica della Kozcuoglu Holding. Ad Emir non resta che trovarlo prima che lo faccia Kemal. Nel frattempo, Mercan coinvolge Kemal in un piano incastrare Asu ma Nihan è gelosa e decide di convincere Zeynep a farsi usare come esca per incastrare Asu. Emir convoca una riunione di famiglia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 14 dicembre 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e martedì e giovedì anche alle 21:20.