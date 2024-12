Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 6 dicembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 dicembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 dicembre 2024 - Hope passerà all’azione. La Logan deciderà di giocarsi il tutto per tutto e bacerà Thomas. Davanti alla preoccupazione del Forrester, che non vorrà creare altri problemi oltre a quelli che già hanno, la ragazza gli rivelerà di aver deciso di passare alla fase successiva del loro rapporto e di voler mettere da parte Liam, per sempre. La giovane gli confesserà di provare da tempo dei sentimenti per lui e visto che lo Spencer non è stato in grado nemmeno di ascoltarla, ha scelto di andare avanti con la sua vita e di archiviare il suo matrimonio, definitivamente finito anche per lei... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 dicembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 6 dicembre 2024 - Kemal va a trovare Nihan in prigione e la tranquillizza: nessuno riuscirà mai a separarli, e lui riuscirà a farla scarcerare presto. Intanto, il commissario Mercan mette il Soydere in guardia contro Asu, raccontandogli di aver trovato una lettera di Tufan. A questo punto, l'ingegnere raggiunge la mora e le dice di sapere che dietro l'arresto della pittrice c'è il suo zampino e quello di Emir. Asu, in preda al panico, confessa al fratello di essere andata alla miniera, e, davanti alle sue accuse di aver rovinato i loro piani, si difende: è stato Emir che ha cambiato idea, denunciando la Sezin senza avvertirla prima... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 6 dicembre 2024 - Cemile e Benal sono spaventate a morte. Le due si sono accorte che Mehdi non è rientrato a casa, e si domandano con fare concitato che cosa possa essergli successo. Sapendo che tipo di vita conduce il meccanico, Cemile e Benal hanno paura che abbia trascorso la notte fuori perché gli è accaduto qualcosa di molto brutto. Mentre queste ultime sono in allarme, Mehdi fa il suo ingresso in scena. L'uomo non racconta loro la verità sulla sparatoria, per non farle agitare, e, mentendo, si giustifica dicendo che è stato semplicemente trattenuto a lavoro... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 6 dicembre 2024 - Peyalo troverà un nuovo alleato ma a un prezzo alto. Il conte rivelerà a Don Lorenzo la verità sui suoi traffici. Il Capitano lo rassicurerà e gli dirà di volerlo aiutare a tenere a bada Mr. Cavendish. Tutto questo, ovviamente, se lui lo farà entrare completamente nel suo business. Intanto tra Lope e Vera si scatenerà un duro litigio a causa delle insistenze del cuoco. Il ragazzo, deluso dal comportamento della sua amata, si confiderà con Teresa, che gli consiglierà di chiarire al più presto con la cameriera. Intanto Ayala confesserà a Petra, gelosa come non mai, di essersi avvicinato a Margarita solo per averne dei vantaggi finanziari. Mentre la cameriera riuscirà un po’ a calmarsi, la madre di Martina comincerà a sospettare che le intenzioni del nobile non sia sincere e che la sua gentilezza con lei abbia secondi fini... Qui la trama completa de La Promessa.

