La Promessa Anticipazioni 6 dicembre 2024: Don Lorenzo si allea con Pelayo. Fermeranno Cavendish insieme!

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata del 6 dicembre 2024 in onda su Rete4. Nell'episodio della Soap vedremo che Don Lorenzo prometterà di aiutare Pelayo a fermare Mr. Cavendish mentre Ayala rassicurerà Petra sulle sue vere intenzioni con Margarita.

Peyalo troverà un nuovo alleato ma a un prezzo alto. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 6 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, il conte rivelerà a Don Lorenzo la verità sui suoi traffici. Il Capitano lo rassicurerà e gli dirà di volerlo aiutare a tenere a bada Mr. Cavendish. Tutto questo, ovviamente, se lui lo farà entrare completamente nel suo business. Intanto tra Lope e Vera si scatenerà un duro litigio a causa delle insistenze del cuoco. Il ragazzo, deluso dal comportamento della sua amata, si confiderà con Teresa, che gli consiglierà di chiarire al più presto con la cameriera. Intanto Ayala confesserà a Petra, gelosa come non mai, di essersi avvicinato a Margarita solo per averne dei vantaggi finanziari. Mentre la cameriera riuscirà un po’ a calmarsi, la madre di Martina comincerà a sospettare che le intenzioni del nobile non sia sincere e che la sua gentilezza con lei abbia secondi fini.

La Promessa Anticipazioni Puntata del 6 dicembre 2024: Don Lorenzo promette di aiutare Pelayo

Pelayo è riuscito a convincere Catalina ad ammettere Don Lorenzo nel commercio delle marmellate. La ragazza ha dovuto rivedere gli accordi tra lei e i suoi genitori e il Capitano, deluso di non avere le libertà che desidera, è tornato a pungolare il conte, per avere quello che vuole. Il De La Mata riuscirà a persuadere il fidanzato della Lujàn a lasciargli più porte aperte e per ottenere da lui questo, gli prometterà di aiutarlo a frenare Mr. Cavendish, che non lo lascia ancora in pace. Sebbene l’aiuto di Lorenzo sia molto utile, Pelayo avrà sempre molta paura che i suoi segreti vengano scoperti e che la sua amata, capito tutto, possa allontanarsi per sempre da lui.

La Promessa Anticipazioni: Lope e Vera in lite

Lope vuole conoscere i genitori di Vera ma c’è un grande problema. La ragazza non ha alcuna intenzione di organizzare un incontro tra il suo innamorato e la sua famiglia e questo perché nasconde un grande segreto sulla sua vera identità. La giovane sarà molto infastidita dalle insistenze del cuoco e i due finiranno per discutere. Deluso da come si stanno mettendo le cose, Lope si confiderà con Teresa e la cameriera lo spingerà a chiarire al più presto con la sua innamorata, prima che i malumori possano distruggere la loro relazione.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Margarita sa che Ayala sta facendo il doppio gioco

Petra brucia di gelosia. Ayala dovrà rassicurare la sua innamorata di non essere realmente interessato a Margarita e di essersi avvicinato a lei solo per ottenere dei grandi vantaggi. La vedova di Don Fernando è infatti proprietaria di una parte della tenuta dei Lujàn e lui vuole approfittarne per vendicarsi di Cruz. Mentre il conte riuscirà a calmare la domestica, la madre di Martina comincerà a intuire che Ayala non è per nulla sincero e che il suo essere gentile con lei nasconde un doppio fine… e capirà anche di quale si tratta.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.