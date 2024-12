My Home My Destiny 2 Anticipazioni 6 dicembre 2024: Emine preoccupata per Zeynep!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 dicembre 2024 alle 16:50, Emine, vedendo la situazione, cerca subito il confronto con Zeynep. La prima ha paura che l'amore che l'amica nutre nei confronti di Mehdi sia un dolore senza fine. Intanto, Cemile e Benal sono in pensiero per lui. Mehdi tornerà a casa da loro soltanto il mattino dopo, e mentirà dicendo di essere stato trattenuto a lavoro per non allarmarle...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi accetta l'invito di Zeynep...

Zeynep sapeva bene che non tutti capiranno il suo gesto, ma ha comunque deciso di compierlo. La giovane, dopo aver rischiato la vita - per la seconda volta nel giro di qualche giorno -, ha dovuto ringraziare Mehdi, perché se è ancora viva è soltanto grazie a lui: pur di proteggerla, le ha fatto da scudo umano, prendendosi un proiettile al suo posto. Allora, sentendosi in debito ed anche un po' in colpa, Zeynep gli ha chiesto di trascorrere la notte a casa sua, in modo tale che potesse prendersene cura. Mehdi, benché inizialmente restio, alla fine ha accettato...

My Home My Destiny Anticipazioni: Emine preoccupata per Zeynep...

Emine è un fascio di nervi. La ragazza, dopo essere entrata a conoscenza della situazione, è ancora più preoccupata per Zeynep, tanto che va subito alla ricerca di un confronto con lei. Infatti, il timore di Emine è che l'amore che Zeynep, checché se ne dica, continua a nutrire nei confronti di Mehdi rappresenti in realtà un dolore senza fine. L'avvocato si affretta a tranquillizzarla, spiegandole che sa che cosa fa e che cosa deve fare, ormai finalmente libera dagli schemi tossici del passato. La figlia di Sultan, però, non è del tutto convinta delle sue parole...

Cemile e Benal nel panico, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 6 dicembre 2024

Cemile e Benal sono spaventate a morte. Le due si sono accorte che Mehdi non è rientrato a casa, e si domandano con fare concitato che cosa possa essergli successo. Sapendo che tipo di vita conduce il meccanico, Cemile e Benal hanno paura che abbia trascorso la notte fuori perché gli è accaduto qualcosa di molto brutto. Mentre queste ultime sono in allarme, Mehdi fa il suo ingresso in scena. L'uomo non racconta loro la verità sulla sparatoria, per non farle agitare, e, mentendo, si giustifica dicendo che è stato semplicemente trattenuto a lavoro...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.