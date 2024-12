Beautiful, Anticipazioni Puntata del 6 dicembre 2024: Hope rompe ogni indugio con Thomas!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 6 dicembre 2024. Nell'episodio della Soap di Canale5, Hope dice basta e passa alla fase successiva con Thomas!

Hope passa all’azione. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 6 dicembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, la Logan deciderà di giocarsi il tutto per tutto e bacerà Thomas. Davanti alla preoccupazione del Forrester, che non vorrà creare altri problemi oltre a quelli che già hanno, la ragazza gli rivelerà di aver deciso di passare alla fase successiva del loro rapporto e di voler mettere da parte Liam, per sempre. La giovane gli confesserà di provare da tempo dei sentimenti per lui e visto che lo Spencer non è stato in grado nemmeno di ascoltarla, ha scelto di andare avanti con la sua vita e di archiviare il suo matrimonio, definitivamente finito anche per lei.

Beautiful Anticipazioni 6 dicembre 2024: Hope non intende rinunciare a Thomas

Hope ha confessato a Thomas la verità e gli ha confermato di volere lui e solo lui. La Logan è stanca di doversi giustificare per le sue azioni ma soprattutto non sopporta che suo marito non sia stato in grado di capirla e scusarla. Per una volta che è stata lei a infrangere le loro promesse, dopo tutte le volte che lo ha fatto lui, si è trovata con le porte chiuse in faccia e con tutti contro. Questa situazione non può continuare, soprattutto perché quello che ha fatto lo ha davvero voluto. La giovane si è resa conto di volere Thomas e nessuno altro e che, alla fine, il suo matrimonio con Liam era davvero arrivato al capolinea. Troppe volte ha fatto finta e si è illusa che non fosse così ma ora è tempo di andare avanti, con l’uomo che desidera da mesi.

Beautiful Anticipazioni: Hope rompe gli indugi con Thomas

Hope ha capito che Liam non è più l’uomo che può renderla felice. Lo Spencer le ha dimostrato più volte di non essere in grado di capirla e appoggiarla. Non supportandola nel momento del bisogno, quando la Hope for the Future rischiava di fallire, non presentandosi alla sua sfilata e soprattutto non capendo che il Forrester, per quanto suo nemico, sarà sempre il padre di suo figlio Douglas, la Logan ha perso completamente fiducia in lui e per questo ha cominciato a provare dei sentimenti per un altro uomo. E questa persona è proprio Thomas, che in questi mesi le è stato accanto, l’ha spronata ad andare avanti e ha pure capito quando farsi indietro per non diventare fastidioso. Per questo, ora che gli ha confessato della sua attrazione e gli ha rivelato di provare per lui qualcosa, è pronta a rompere ogni indugio e a passare alla fase successiva del loro rapporto.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Hope passa alla fase successiva con Thomas

Hope deciderà di andare avanti con i suoi sentimenti per Thomas e di non lasciarsi mai più condizionare da nessuno. Non permetterà né a Liam né a sua madre di farle cambiare idea. Per questo motivo passare alla fase successiva con il Forrester. Lo bacerà di nuovo e vorrà approfondire il loro incontro ma prima dovrà rassicurarlo sul fatto che quello che desidera fare non è una ripicca e non creerà alcun tipo di problema alle loro famiglie. Loro due vivranno questo momento nel modo più bello e più pulito possibile. La ragazza gli dirà che quello che desidera è stare con lui e farà di tutto per poterlo realizzare.

