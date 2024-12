Endless Love Anticipazioni 6 dicembre 2024: Asu trema, Kemal vuole fargliela pagare!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 dicembre 2024, alle 14:10, Kemal va a trovare Nihan in prigione e la tranquillizza: nessuno riuscirà mai a separarli, e lui riuscirà a farla scarcerare presto. Intanto, il commissario Mercan mette il Soydere in guardia contro Asu, raccontandogli di aver trovato una lettera di Tufan. A questo punto, l'ingegnere raggiunge la mora e le dice di sapere che dietro l'arresto della pittrice c'è il suo zampino e quello di Emir. Asu, in preda al panico, confessa al fratello di essere andata alla miniera, e, davanti alle sue accuse di aver rovinato i loro piani, si difende: è stato Emir che ha cambiato idea, denunciando la Sezin senza avvertirla prima...

Endless Love Anticipazioni: Kemal pronto a denunciare Emir...

Leyla, allarmata, ha messo in allarme anche Kemal. La donna ha scoperto che c'erano delle anomalie nell'aumento dei profitti della Kozcuoglu Holding, e che, con alte probabilità, questo strano aumento fosse da ricollegare ad una collaborazione con una miniera di carbone. Allora, l'ingegnere si è messo ad ad indagare, e grazie ad un vecchio amico, Niyazi, è venuto a sapere che Emir aveva aperto una miniera illegale da cui sta traendo molti profitti. Il Soydere si è diretto dall'odiato rivale e gli ha detto di aver scoperto che cosa stesse facendo, e di essere pronto a denunciarlo...

Endless Love Anticipazioni: Nihan in prigione!

Emir non ha battuto ciglio davanti alle minacce di Kemal, poiché ha un asso nella manica. Infatti, al momento, non c'è lui a capo dell'azienda, bensì Nihan. Ed ora, quest'ultima finisce dietro le sbarre da innocente, ossia per degli errori commessi da altri. L'ingegnere, in pena per lei, si affretta a raggiungere il carcere per farle visita. Il Soydere prova a rincuorarla, assicurandole che mai nessuno riuscirà a separarli, e che lui presto riuscirà a farla uscire da lì. Dopodiché, il commissario Mercan lo prende da parte per metterlo in guardia su Asu...

Kemal contro Asu, nelle Anticipazioni di Endless Love del 6 dicembre 2024

Il commissario Mercan, dopo aver trovato una lettera dell'ormai defunto Tufan, sta mettendo in guardia Kemal su Asu. A questo punto, il giovane si dirige in fretta e furia verso la moglie, poiché vuole farle sapere di essere perfettamente consapevole che, dietro l'assurdo arresto di Nihan, c'è il suo zampino, ed ovviamente anche quello di Emir. Il Soydere ci tiene a sottolineare che non resteranno impuniti. Asu, in preda la panico, va dal fratello e gli confessa di essere andata alla miniera prima che la pittrice finisse in manette, poi, davanti alle sue accuse di aver rovinato i loro piani, prova a difendersi: in fin dei conti, è stato Emir a cambiare idea, denunciando la Senzi senza prima avvertire...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, il martedì ed il giovedì anche alle 21:20.