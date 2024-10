Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 31 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 31 ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca. In seguito, alle 16.40, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 31 ottobre 2024 - Hope infastidita dalle richieste di Liam. Lo Spencer la pregherà di non portare Thomas a Roma e quindi di partire da sola ma lei gli ribadirà di non avere alcuna intenzione di lasciare il suo collega a Los Angeles e di voler condividere con lui il successo della loro collezione, a cui hanno lavorato notte e giorno Insieme. La Logan infastidita dall’atteggiamento del marito si troverà a raccontare al Forrester quanto successo. Thomas cercherà di rassicurarla ma inizierà a pensare che Steffy non abbia tutti i torti. Il ragazzo si renderà conto che l’atteggiamento della sua ex compagna è strano e sembra nascondere qualcosa. Sarà davvero attratta da lui? Il designer cercherà di non pensarci e di concentrarsi invece sull’imminente partenza in Italia... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 31 ottobre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 31 ottobre 2024 - Kemal e Nihan hanno deciso di portare la piccola Deniz in un luogo sicuro, dove saranno Fehime ed Huseyin a prendersene cura. Tuttavia, un imprevisto potrebbe far saltare il loro piano. La bambina è piena di bollicine rosse, quindi deve essere portata in ospedale. Qui il medico le diagnostica un'allergia alle fragole, e poi inizia ad insospettirsi. Infatti, il dottore nota che i genitori di Deniz non hanno con loro i suoi documenti, e che non l'hanno nemmeno registrata all'ingresso; allora, avvisa la polizia ed Hakan decide di agire. Così, il Soydere ed i suoi genitori finiscono in manette, poiché Emir li aveva denunciati per il rapimento della bimba. In seguito, però, Fehime ed Huseyin vengono rilasciati, mentre l'ingegnere resta in custodia. Subentra Zehra, avvocato dell'imprenditore, che si offre di difenderlo e di dare avvio ad una causa per la paternità di Deniz contro Emir. Per finire, Nihan, grazie all'intervento di Leyla, riesce a prendere il controllo della Kozcuoglu Holding; in questo modo può opporsi al progetto del marito e ridurre il suo potere. Kemal, invece, viene a sapere che Zeynep è andata a vivere a casa di Hakan, e in un primo momento non reagisce molto bene... Qui la trama completa della puntata pomeridiana e della puntata serale di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 31 ottobre 2024 - Baris ha scoperto che Zeynep ha deciso di diventare l'avvocato difensore di Mehdi, e lì per lì non l'ha presa per niente bene. Poi, però, i due si sono chiariti, e Baris si è persino offerto di darle una mano con il caso. Ora, il meccanico continua a trovarsi in carcere, ma tutti sono determinati come non mai a tirarli fuori da lì, compreso l'avvocato. D'altra parte, nonostante gli sforzi che Zeynep sta facendo per provare a convincerlo, Mehdi non ha la minima intenzione di accettare l'aiuto di Baris... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 31 ottobre 2024 - Jana sarà molto delusa da Curro. La ragazza non riuscirà a credere che suo fratello le abbia nascosto una simile verità per tutto questo tempo. Il barone ha finalmente rivelato alla sorella di aver scoperto che Don Alonso è suo padre e la cameriera è rimasta talmente sconvolta, da aver bisogno di lasciare la tenuta per riprendere fiato e riordinare i suoi pensieri. La ragazza si rifugerà a casa di Ramona, lasciando il suo lavoro senza avvertire e mettendo i suoi colleghi in difficoltà, soprattutto perché Cruz finirà per accorgersi dell’assenza della domestica che doveva tenere d’occhio il nipote. Intanto il Conte De Ayala continuerà con i suoi commenti maligni su tutti. Ora toccherà a Martina e l’argomento sarà il suo fidanzamento non andato in porto... Qui la trama completa de La Promessa.

