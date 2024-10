My Home My Destiny 2 Anticipazioni 31 ottobre 2024: Mehdi rifiuta l'aiuto di Baris!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 31 ottobre 2024 su Canale 5: Mehdi non ha intenzione di accettare l'aiuto di Baris...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 31 ottobre 2024, alle 16:40, Mehdi si trova ancora dietro le sbarre, mentre Zeynep e gli altri sono pronti a tutto pur di riuscire finalmente a tirarlo fuori da lì. Ma ne saranno davvero in grado? D'altra parte, nonostante gli sforzi che la ragazza sta facendo, proprio non riesce a convincere il suo ex marito ad accettare anche l'aiuto di Baris...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi nei guai fino al collo...

Mehdi era sul punto di tornare a piede libero, finalmente: fuori dal carcere c'erano ad attenderlo tutti i suoi cari, Nuh, Cemile, Benal, Kibrit e la piccola Mujgan. Purtroppo, però, le cose non sono andare come previsto, poiché qualcuno lo ha incastrato: Ercan ha pugnalato Bekir ed ha addossato la colpa su di lui. Dunque, Mehdi si è visto costretto a rimanere dietro le sbarre, con la paura che potesse rimanerci per molto altro tempo ancora...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep assume la difesa di Mehdi...

Quando Zeynep è venuta a sapere che Mehdi era stato incastrato, e che il suo avvocato, Huseyin, aveva deciso di dimettersi perché riteneva che la situazione fosse ormai degenerata, ha capito di dover intervenire. La giovane, non con poco sforzo, ha messo da parte il rancore che prova nei confronti dell'ex marito, che l'ha fatta tanto soffrire con il suo temperamento violento, ed ha assunto la sua difesa.

Mehdi rifiuta l'aiuto di Baris, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 31 ottobre 2024

Baris ha scoperto che Zeynep ha deciso di diventare l'avvocato difensore di Mehdi, e lì per lì non l'ha presa per niente bene. Poi, però, i due si sono chiariti, e Baris si è persino offerto di darle una mano con il caso. Ora, il meccanico continua a trovarsi in carcere, ma tutti sono determinati come non mai a tirarli fuori da lì, compreso l'avvocato. D'altra parte, nonostante gli sforzi che Zeynep sta facendo per provare a convincerlo, Mehdi non ha la minima intenzione di accettare l'aiuto di Baris...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 28 ottobre al 1° novembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.