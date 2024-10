My Home My Destiny 2 Anticipazioni 23 ottobre 2024: Baris scopre il segreto di Zeynep! Ecco la sua reazione...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 23 ottobre 2024 su Canale 5: Baris scopre che Zeynep è l'avvocato di Mehdi!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci mozzeranno il fiato. Nell'episodio in onda il 23 ottobre 2024, tra Zeynep e Baris scoppia una discussione. I due hanno un confronto molto acceso perché Baris ha appena scoperto che Zeynep ha assunto la difesa di Mehdi ed ora sta continuando a seguire il suo caso in gran segreto...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris e Zeynep sempre più vicini...

Zeynep è davvero felice di poter constatare che Baris nutra nei suoi confronti lo stesso sentimento che lei nutre nei suoi. In effetti, l'avvocato è talmente tanto invaghito di Zeynep che non gli interessa se la loro relazione diventi di pubblico dominio, né tantomeno se Ozlem non sia d'accordo su questa frequentazione, dato che crede che la giovane non sia alla sua altezza...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep non vuole abbandonare Mehdi...

Benché Zeynep sia contenta della love story che sta sbocciando tra lei e Baris, non può godersi questo bel momento a pieno, dato che è fortemente preoccupata per le condizioni in cui si trova Mehdi. Infatti, Zeynep ha persino deciso di assumere la difesa del suo ex marito, diventando il suo avvocato, poiché è determinata come non mai a non abbandonarlo al suo destino, nonostante tutta la sofferenza che le ha provocato...

Baris e Zeynep si scontrano, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 23 ottobre 2024

Zeynep si stava preparando per partire con Baris per Sofia, ma prima è dovuta andare in carcere per far visita a Mehdi e per consegnargli dei soldi. A questo punto, però, l'avvocato entra a conoscenza del segreto della ragazza. Baris non riesce a credere che Zeynep gli abbia tenuto nascosto di aver deciso di assumere la difesa del suo ex marito violento, e che tuttora stia seguendo di nascosto il suo capo. Tra i due scoppia inevitabilmente un'accesa discussione...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 21 al 25 ottobre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.