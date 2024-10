La Promessa Anticipazioni dal 28 ottobre al 3 novembre 2024: Curro sconvolge Jana rivelandole che Don Alonso è suo padre!

Anticipazioni TV

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 28 ottobre al 3 novembre 2024

Puntata di Lunedì 28 ottobre 2024

Maria si sfoga con Catalina per tentare di trovare una soluzione per la data del suo matrimonio con Salvador ma alla fine non riesce a rivelarle tutte le sue preoccupazioni. Più tardi, presa dalla curiosità, la cameriera esplora la soffitta e vi trova una borsa piena di denaro. Don Alonso è una vera e propria furia e rimprovera la moglie per aver accolto, persino con tutti gli onori, il Conte De Ayala. Quest’ultimo rivela di aver sottratto, tempo prima, un candelabro in una taverna e crede che tale oggetto si trovi nella stanza del barone. Il marchese, intanto, pur dando credito all’alibi di Lorenzo, dà a Romulo l’incarico di interrogare tutto il personale presente il giorno della caccia. Il nobile vuole scoprire la verità a ogni costo e questo mette in ansia il Capitano, che decide di lasciare La Promessa. Ignacio e Petra si ritrovano grazie a una vecchia parola d’ordine che, in passato, usavano per incontrarsi in segreto. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 28 ottobre 2024

Puntata di Martedì 29 ottobre 2024

Il Conte De Ayala confessa a Petra di essere arrivato alla tenuta per un preciso motivo. Ha scoperto, da un necrologio su un giornale, della morte di Feliciano… suo figlio. Curro non riesce più a sopportare di rimanere recluso in camera sua e Don Alonso gli chiede di portare pazienza, promettendogli che presto scoprirà il nome di chi ha tentato di ucciderlo. Il ragazzo cerca di calmarsi e passa le giornate insieme a Jana. In un momento di confidenza tra i due, le svela un segreto che da tempo custodisce. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 29 ottobre 2024

Puntata di Mercoledì 30 ottobre 2024

Pelayo e Catalina rimangono senza parole davanti al “regalo” di nozze fatto arrivare loro da Mr. Cavendish. Il dono si rivela un vero e proprio avvertimento. Il conte, indignato e anche spaventato, ordina a Jeronimo di fermare l’inglese e di impedirgli di fare qualsiasi tipo di azione contro lui e la sua futura moglie. Maria ha trovato una borsa piena di denaro in soffitta e da allora ha cambiato atteggiamento verso il matrimonio e Salvador non capisce come mai. Vera invece, ignara che i suoi soldi siano stati rubati, continua a rendere la vita di Lope complicata. Pia, più tardi, confessa al giovane cuoco che il comportamento della ragazza nasconde un interesse verso di lui. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 30 ottobre 2024

Puntata di Giovedì 31 ottobre 2024

Curro ha confessato a Jana di aver scoperto che Don Alonso è suo padre e la ragazza, sconvolta da questa rivelazione, si rifugia nella casetta di Ramona per ritrovare la calma dopo questa verità che proprio non si aspettava. La sua assenza deve essere coperta dai suoi colleghi, che riescono a sopperire alla sua mancanza sino a che succede qualcosa di inaspettato ma anche inevitabile. Il Conte De Ayala intanto torna a elargire i suoi commenti negativi su tutto e tutti. Stavolta è il turno di Martina che viene attaccata a causa della fine del suo fidanzamento con Antonio De Carvajal y Cifuentes. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 31 ottobre 2024

Puntata di Venerdì 1° novembre 2024

Maria cerca di convincere Lope a essere sincero con Vera ma il cuoco, forse per timidezza, non riesce a confessare alla ragazza i suoi sentimenti. Per questa incapacità di lasciarsi andare, il cuoco rischia di perdere la giovane di cui si è innamorato. La Fernandez assiste al crescere della loro distanza senza poter fare nulla. Intanto la giovane cameriera, felice di aver trovato il denaro, fantastica su una vita da ricca e coinvolge i suoi colleghi a immaginare di essere dei signori. Don Alonso, preoccupato che sua figlia stia facendo una sciocchezza, cerca di convincerla a riconsiderare il suo matrimonio con Pelayo. Jana è ancora a casa di Ramona e tutti la cercano. La ragazza non è ancora riuscita a tornare a lavoro, sconvolta com’è a causa dell’atteggiamento di Curro, che non è riuscito a rivelarle la verità su Don Alonso sino a ora. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 1°novembre 2024

Puntata di Sabato 2 novembre 2024

Cruz trova Curro da solo nella sua stanza e si precipita da Don Alonso per spingerlo a rimproverare, immediatamente Jana, per non aver rispettato il suo ordine di vigilare costantemente il barone. La marchesa se la prende anche con Pia, che dovrebbe controllare meglio il personale. Il marchese è furioso soprattutto dopo aver trovato Maria a coprire l’assenza di Jana. Il nobile ordina immediatamente alla ragazza di smetterla di coprire l’amica. Manuel torna a casa dopo essersi classificato secondo in una competizione. Cruz lo sgrida con ferocia e lo accusa di aver causato ansia e preoccupazione a lei e a suo padre, creando tra loro grosse discussioni. Alonso interviene per calmare gli animi e rivela al figlio dell’atteggiamento di Jana, che si è assentata dalla tenuta senza giustificazione. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 2 novembre 2024

Puntata di Domenica 3 novembre 2024

Pelayo e Catalina vorrebbero fare un piccolo viaggio e pensano di recarsi alle Terme De La Jara. Don Alonso non gradisce questa idea e ricorda ai due che non sia il caso che i due partano insieme visto che non sono ancora sposati. Cruz stupisce il marito dando il suo consenso. La marchesa riferisce al consorte che i ragazzi non rischiano alcuno scandalo, visto che Catalina sarà accompagnata da Vera come sua dama di compagnia. Manuel trova una scusa per cercare Jana. Dà a Maria una commissione da svolgere per lui e spera che la ragazza trovi Jana. Ayala chiede a Cruz di suggerirgli una persona che lei ritiene di fiducia e la marchesa gli consiglia Petra, anche se non potrà permettergli di usufruire di lei – la sua cameriera privata - per molto tempo. Maria arriva a casa di Ramona e riesce a trovare Jana. La cameriera le chiede di tornare immediatamente a La Promessa. Intanto Lope continua a non trovare il coraggio di confessare i suoi sentimenti a Vera. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 3 novembre 2024

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.