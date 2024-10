La Promessa Anticipazioni 31 ottobre 2024: Jana, sconvolta da Curro, mette i suoi colleghi nei guai!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 31 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap Jana lascerà la tenuta per ritrovare la calma dopo aver saputo da Curro che Don Alonso è suo padre.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rete4 il 31 ottobre 2024, Jana sarà molto delusa da Curro. La ragazza non riuscirà a credere che suo fratello le abbia nascosto una simile verità per tutto questo tempo. Il barone ha finalmente rivelato alla sorella di aver scoperto che Don Alonso è suo padre e la cameriera è rimasta talmente sconvolta, da aver bisogno di lasciare la tenuta per riprendere fiato e riordinare i suoi pensieri. La ragazza si rifugerà a casa di Ramona, lasciando il suo lavoro senza avvertire e mettendo i suoi colleghi in difficoltà, soprattutto perché Cruz finirà per accorgersi dell’assenza della domestica che doveva tenere d’occhio il nipote. Intanto il Conte De Ayala continuerà con i suoi commenti maligni su tutti. Ora toccherà a Martina e l’argomento sarà il suo fidanzamento non andato in porto.

La Promessa Anticipazioni: Jana sconvolta dalla rivelazione di Curro

Mentre Maria trovava una borsa piena di denaro, Jana veniva a conoscenza del grande segreto che suo fratello le teneva nascosto. Approfittando dei momenti che stanno passando insieme, Curro ha deciso di confessare alla ragazza di aver scoperto, tempo prima, chi è il suo papà. Il barone le ha raccontato di aver trovato una lettera a casa di Ramona, di averla letta ma di aver fatto finta di nulla. Il giovane confiderà di aver quindi saputo che Don Alonso è suo padre. È stata una rivelazione completamente inaspettata per la nostra Jana, che mai avrebbe pensato che il marchese potesse essere l’uomo di sua madre. La situazione sarà talmente pesante da costringerla a prendersi qualche momento da sola, per riflettere.

Anticipazioni La Promessa: Jana lascia la tenuta, che guaio!

Jana avrà bisogno di qualche tempo per abituarsi all’idea che Don Alonso sia il padre di Curro, anzi di Marcos, e che suo fratello le abbia nascosto una simile verità per tutto questo tempo. La ragazza lascerà la tenuta e la camera del barone, per ritrovare la sua tranquillità e la sua calma ma finirà per mettere i suoi colleghi in grande difficoltà. Sì perché Maria e gli altri dovranno sopperire alla sua assenza e fare in modo che i marchesi – che sono stati molto ferrei sull’assegnazione dei ruoli a chi doveva occuparsi di Curro – non si rendano conto che Jana non sta portando a termine il suo lavoro. La situazione diventerà molto pericolosa quando Cruz si avvicinerà alla stanza del nipote e si accorgerà di tutto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Ayala prende di mira Martina

Sin da quando è arrivato, Ayala non si è risparmiato. Il Conte ha preso di mira tutti i componenti della famiglia di Don Alonso e ha criticato aspramente ogni elemento. Arriverà il turno anche di Martina e il nobile la pungolerà proprio nell’argomento che più di tutti ha fatto soffrire la marchesina. L’attaccherà accusandola di essersi lasciata scappare un’occasione d’oro e di non essere riuscita a sposare Antonio De Carvajal y Cifuentes, un uomo potente e presto erede di una grande proprietà. La ragazza dovrà cercare di mantenere la calma anche se non sarà facile farsi scivolare addosso simili commenti al vetriolo.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.