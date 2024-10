Endless Love Anticipazioni Puntate dal 28 ottobre al 2 novembre 2024: Zeynep incinta, Kemal arrestato!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 28 ottobre al 2 novembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 28 ottobre al 2 novembre 2024 su Canale 5, dalla domenica al sabato a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che questa settimana la soap verrà trasmessa anche giovedì sera e nel weekend. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 28 ottobre 2024

Banu origlia la conversazione tra Zeynep e Tarik e riferisce ad Emir che è stata la sua ex amante a riuscire a mettere in salvo Kemal. Nel frattempo, Asu offre il suo aiuto al Soydere attraverso un messaggio in segreteria. Asu si reca poi a casa della famiglia di suoi marito ma Fehime, influenzata dai sospetti di Zehir nei confronti della nuora, la caccia via in malo modo. Asu, tuttavia, convince Tarik che è chi li ha traditi è Banu. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 28 ottobre 2024.

Puntata in onda Martedì 29 ottobre 2024

Kemal si è nascosto con Deniz e tutti lo stanno cercando. La polizia è sulle sue tracce, guidata da Hakan che ha saputo da Zeynep che Deniz è in realtà la figlia del Soydere. Nonostante ciò, l’ispettore deve fare il suo lavoro e arrestare il rapitore. Anche Emir è sulla tracce del suo acerrimo nemico e mette in campo tutte le sue risorse per ritrovare Kemal e Deniz, e riportare la bambina a casa sua. Il Soydere è consapevole del fatto che qualcuno li ha traditi e vuole scoprire chi è la spia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 29 ottobre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 30 ottobre 2024

Kemal viene aiutato da suo fratello Tarik ad attuare il suo piano. Il fratello, infatti, ha trovato una microspia nella borsa della madre e non esita a denunciare la talpa anche se la cosa lo fa soffrire molto. Sebbene sia costretta a fingere il contrario con Emir per non attirare sospetti, Nihan sente che sua figlia è perfettamente al sicuro con Kemal ma ne sente enormemente la mancanza. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 30 ottobre 2024.

Puntata in onda Giovedì 31 ottobre 2024

Kemal e Nihan temono che Emir possa scovare il nascondiglio del Soydere e portare Deniz lontana, facendola sparire per sempre, e dunque pensano che il modo migliore per proteggerla sia portarla in un luogo sicuro. Mentre i due pensano a come nascondere Deniz, affidandole alle cure dei genitori di Kemal per tenerla lontano da Emir, la piccola inizia ad avere una forte reazione cutanea con la comparsa di bollicine rosse su tutto il corpo, che costringono Nihan e Kemal a portarla di corsa in ospedale dove scoprono che la bambina è allergica alle fragole. Il dottore si insospettisce perché ha dovuto visitare la bambina senza i suoi documenti e allerta la polizia, segnalando così ad Hakan la posizione di Kemal che è costretto a darsi alla fuga mentre gli agenti mettono sotto sequestro l’intera zona per stanarlo

Nihan cerca di convincere Galip a parlare con il figlio per ritirare la denuncia a Kemal, accusato di rapire Deniz. L’uomo è stato arrestato insieme ai genitori, ma Fehime e Huseyin vengono rilasciati quasi subito. Emir, nel frattempo, raggiunge Kemal in prigione e gli fa ascoltare la registrazione in cui Deniz lo chiama papà, cercando di distruggerlo psicologicamente. Mentre fuori dal commissariato Fehime esplode di rabbia contro Emir, Zehra ha un momento di redenzione e, a conoscenza di alcuni segreti di Emir, si offre di aiutare Kemal come suo legale per avviare la causa di paternità e riprendersi Deniz. Il Soydere si preoccupa per Nihan ma Zehra lo rassicura: niente trapelerà fino alla fine e la Sezin dove solo confermare che la figlia è di Kemal.

Leyla persuade Ifran a non partecipare al consiglio direttivo, permettendo così a Nihan di prendere controllo dell’azienda per opporsi al progetto di Emir, sperando di guadagnare tempo e minare il suo potere. Con l’aiuto di Ayhan, Kemal interroga Cumhur che alla fine confessa di essere stato pagato per liberare il corridoio dell’ospedale e di aver portato una divisa da inserviente in un bar vicino, ma non sa chi lo ha ingaggiato per farlo. L’uomo nega di conoscere Emir mentre Kemal scopre che Zeynep convive con Hakan e si preoccupa molto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 31 ottobre 2024.

Puntata in onda Venerdì 1° novembre 2024

Endless Love non va in onda vendere 1° novembre 2024.

Puntata in onda Sabato 2 novembre 2024

Zeynep scopre di essere incinta ed è molto preoccupata, soprattutto quando Emir la va a trovare per dirle addio facendole capire che farà in modo da usarla come capro espiatorio. Mentre Nihan e Kemal continuano ad indagare sulla morte di Ozan, Zehir ha rintracciato il medico forense che ha alterato il referto ma purtroppo è irrintracciabile e ad avvisarli della sua partenza è una donna. Il portiere del palazzo tuttavia svela la verità, è proprio lei il dottor Ani! Nihan e Kemal si introducono a casa della donna che è costretta a contattare il suo mandante per un appuntamento, così da permettere ai due di svelare la verità. Tornata a casa, Nihan viene accolta da Emir che le propone di divorziare.

Nihan e Kemal si preparano ad affrontare l’assassino di Ozan ma Emir ha nuovamente previsto le loro mosse e vuole consegnare Zeynep, rapita dai suoi uomini. Hakan, nel frattempo, comunica a Emir che Zeynep è incinta e lui viene preso dai sensi di colpa, tanto da lasciarla andare e provocando la rabbia di Asu, che avrebbe voluto dividere Nihan e Kemal per sempre. Mentre Zeynep, ancora confusa per il gesto di Emir, teme che Kemal scoprirà la verità, Tarik costringe Banu a firmare un documento di divorzio. L’uomo è irremovibile. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 2 novembre e 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.