Beautiful Anticipazioni Puntate dal 28 ottobre al 2 novembre 2024: Hope e Thomas in partenza per Roma. Sale la tensione!

Puntata in onda Lunedì 28 ottobre 2024

Il litigio con Brooke ha messo in allarme Taylor. La dottoressa teme che Ridge si faccia abbindolare dalla sua ex moglie, che ora ha tutto l’interesse di metterla in difficoltà. La psichiatra ne parlerà con sua figlia Steffy e la ragazza, per quanto cercherà di non mettersi in mezzo in questa situazione come fatto erroneamente in passato, la spronerà a non gettare la spugna e a combattere per avere di nuovo il cuore del suo amato. La Forrester sarà molto contenta che sua madre abbia avuto il coraggio di uscire allo scoperto sia con se stessa che con suo padre e sarà lieta di sapere che la sua mamma vorrebbe partire a Roma con tutta la famiglia, per potersi riavvicinare allo stilista. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 28 ottobre 2024

Puntata in onda Martedì 29 ottobre 2024

Brooke penserà che l’amicizia con Taylor ma pure la fine del loro rapporto, le siano stati molto utili per capire le sue priorità. Dopo lo scontro con la Hayes, ha compreso di volere di nuovo Ridge nella sua vita e che solo lui possa essere l’uomo dei suoi sogni. Il Forrester però non sarà ancora pronto a lasciarsi andare con lei, non dopo aver capito di essere stato ancora una volta indeciso tra le donne della sua vita. Lo stilista preferirà concentrarsi sui preparativi per il viaggio a Roma per presentare la Hope For The Future. Lui e Carter discuteranno sugli ultimi dettagli e si complimenteranno con Thomas per tutti i risultati raggiunti. A lui e al Walton si unirà pure Taylor e il giovane Forrester avrà modo di ringraziare tutti e di ribadire loro di essere molto contento che gli abbiano dato finalmente fiducia e sostegno, per affrontare il suo duro percorso per ritrovare se stesso e il suo equilibrio. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 29 ottobre 2024

Puntata in onda Mercoledì 30 ottobre 2024

Taylor e Ridge chiederanno a Thomas come si senta riguardo alla questione messa in luce da sua sorella. Steffy sostiene a gran voce che Hope provi dei sentimenti per lui e desidereranno capire cosa lui ne pensi. Il giovane Forester negherà con forza che tra loro ci sia qualcosa di più rispetto a un semplice rapporto di lavoro e di un’amicizia. Il ragazzo rassicurerà i suoi genitori e dirà loro di non preoccuparsi di nulla se non della grande e bella occasione che lui, Hope e la Hope For The future stanno per vivere. Ridge e la dottoressa gli crederanno ma avranno comunque paura che il ragazzo possa avere una ricaduta. Chi invece non sarà per niente contento di questa partenza sarà Liam che si troverà di nuovo a discutere con la moglie riguardo al suo rapporto con il suo più grande rivale. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 30 ottobre 2024

Puntata in onda Giovedì 31 ottobre 2024

Liam non si fida di Thomas e forse mai lo farà, per questo chiederà a Hope di partire da sola per Roma. La Logan non sentirà ragioni e non vorrà escludere da questo grande evento lo stilista della sua linea. Più tardi, in ufficio, la bionda racconterà al suo collega dell’ultima discussione avuta con suo marito e sarà evidentemente turbata. Il figlio di Ridge cercherà di rassicurarla ma comincerà a pensare che sua sorella Steffy non abbia tutti i torti. Gli verranno in mente infatti alcuni episodi in cui Hope ha effettivamente mostrato una debolezza nei suoi confronti. Il giovane cercherà di non pensarci e di mantenersi calmo per la partenza a Roma, dove lui e la bionda presenteranno in anteprima alla stampa italiana, la nuova collezione della Hope For The Future. Il viaggio sarà imminente e in tutti i suoi partecipanti ma anche in coloro che rimarranno a Los Angeles, si scateneranno forti emozioni. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 31 ottobre 2024

Puntata in onda Venerdì 1° novembre 2024

Brooke avrà paura che i sentimenti che Hope prova per Thomas possano sfociare in qualcosa di molto pericoloso e cercherà di convincerla a non portare con sé a Roma il Forrester. Davanti alla decisione della figlia di volere il suo stilista accanto, la Logan senior si consolerà pensando che in Italia ci sarà anche lei e che quindi potrà controllare la situazione. Intanto Wyatt suggerirà a Liam di parlare ancora con Hope e di dirle di coinvolgere Thomas in videochiamata da Los Angeles, in modo tale che non sia costretta a farlo volare in Italia. Ridge sarà molto fiero di suo figlio e sarà anche contento che lui parta insieme a tutti loro, ma dovrà comunque chiedergli di essere sincero con lui e di dirgli onestamente se provi ancora qualcosa per Hope e se ne sia in qualche modo ossessionato. Il ragazzo lo rassicurerà. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 1° novembre 2024

Puntata in onda Sabato 2 novembre 2024

Hope sarà molto triste per la sfiducia che la circonda ma una lettera di Douglas le farà tornare il sorriso. Il bambino si rivolgerà a lei e a Thomas chiamandoli mamma e papà e la cosa sarà talmente tanto dolce da metterla davanti ai propri sentimenti e a farle cominciare a capire che desidera, effettivamente, stare più vicino al Forrester. Ridge e suo figlio parleranno con Brooke della sua partecipazione all’evento a Roma e il giovane rampollo della Forrester Creations rivelerà alla sua matrigna di essere contento se lei partirà con loro. Potrà infatti vedere che lui è cambiato e che soprattutto intende avere una grande sintonia, sia umana che professionale, con la sua collega. Il ragazzo aggiungerà che, ora che l’amicizia tra lei e sua madre è arrivata al capolinea, toccherà a lui e Hope dimostrare che i loro nuclei familiari possono andare d’accordo senza alcuna ossessione.

Brooke deciderà di partecipare ufficialmente al viaggio a Roma dopo aver sentito gli elogi di Carter che le rivelerà che molti clienti la aspettano in Italia, grazie alla sua fama ottenuta sia quando era modella della Forrester Creations sia grazie alla linea di intimo femminile che porta la sua firma. Prima del viaggio, Hope tornerà a essere turbata dalle sue fantasie erotiche su Thomas e capirà di essere sempre più attratta dal ragazzo. Steffy noterà quanto lei sia distratta e capendo che sta pensando a suo fratello la inviterà a stare attenta e a non mettere in pericolo l’equilibrio mentale del giovane stilista.

Liam e Wyatt continueranno a parlare del viaggio a Roma di Hope e Thomas e lo Spencer senior continuerà ad essere molto in ansia; non intenderà però partire insieme alla moglie perché vorrà dimostrarle di avere fiducia in lei. Steffy si ritroverà a discutere con il suo ex marito e gli ribadirà la sua preoccupazione riguardo il rapporto tra la bionda e suo fratello. La ragazza continuerà ad affermare di avere dubbi su Hope e sui suoi sentimenti per Thomas e lo spronerà a guardarsi le spalle da sua moglie e non dal suo antico rivale. Intanto, prima di partire, la figlia di Brooke andrà a trovare Deacon a Il giardino. La ragazza avrà bisogno del sostegno di suo padre prima di affrontare questo progetto che potrebbe cambiare la sua vita e la sua carriera. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 2 novembre 2024

