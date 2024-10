Beautiful, Anticipazioni Puntata del 31 ottobre 2024: Liam fa una richiesta assurda a Hope e Thomas comincia ad avere dubbi!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 31 ottobre 2024. Nella puntata della Soap vedremo che Liam chiede a Hope di lasciare Thomas a casa e di non partire per Roma con lui. Intanto il Forrester comincerà a pensare che Steffy possa avere ragione.

Nella puntata di Beautiful in onda il 31 ottobre 2024, alle ore 13:45 su Canale5, vedremo Hope infastidita dalle richieste di Liam. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che lo Spencer la pregherà di non portare Thomas a Roma e quindi di partire da sola ma lei gli ribadirà di non avere alcuna intenzione di lasciare il suo collega a Los Angeles e di voler condividere con lui il successo della loro collezione, a cui hanno lavorato notte e giorno Insieme. La Logan infastidita dall’atteggiamento del marito si troverà a raccontare al Forrester quanto successo. Thomas cercherà di rassicurarla ma inizierà a pensare che Steffy non abbia tutti i torti. Il ragazzo si renderà conto che l’atteggiamento della sua ex compagna è strano e sembra nascondere qualcosa. Sarà davvero attratta da lui? Il designer cercherà di non pensarci e di concentrarsi invece sull’imminente partenza in Italia.

Beautiful Anticipazioni: Liam fa una richiesta esagerata a Hope

La partenza a Roma ha causato un nuovo litigio tra Hope e Liam che proprio non riescono ad andare d’accordo su Thomas e sulla presenza del ragazzo nella vita della Logan e di Douglas. Lo Spencer non si fida e non si fiderà mai del figlio di Ridge, non dopo tutto quello che il ragazzo ha fatto contro la sua famiglia. Per questo desidererà che sua moglie prenda seri provvedimenti e per quanto riguarda il viaggio in Italia, scelga di partire da sola e di non coinvolgere quindi il suo designer in questo nuovo capitolo della sua carriera. La figlia di Brooke ribadirà al consorte di non potersi allontanare definitivamente dallo stilista, soprattutto perché è il padre di suo figlio ma gli dirà anche di non volerlo tenere lontano da questa grande occasione, qual è Roma, che lui merita di vivere insieme a lei, visto il suo grande impegno per rilanciare la collezione Hope the Future.

Anticipazioni Beautiful: Hope stanca dei litigi con Liam

Hope sarà davvero esausta e non riuscirà più a capire come mai Liam sia così tanto nervoso, nonostante lei gli abbia più volte ripetuto che lui è l’uomo della sua vita e che non ha alcun motivo di dubitare di Thomas. Le cose non sono esattamente così e in effetti lei ha iniziato a provare una certa attrazione per il Forrester, ma continua a far finta di niente, pensando che sia una cosa passeggera e che sia dovuta ai suoi litigi con il marito e alla riconoscenza che ha nei confronti del designer, che ha salvato la sua collezione. La ragazza non resisterà a confidarsi con Thomas stesso e a sfogarsi con lui dopo l’ennesima litigata con il figlio di Bill. Il rampollo di Ridge cercherà di calmarla e la spronerà a rassicurare ancora di più il padre di sua figlia e di mantenere la calma, affinché la loro famiglia e il loro rapporto rimanga solido.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas comincia ad avere dei dubbi

Thomas ha rincuorato Taylor e Ridge e consolerà Hope dicendole di stare tranquilla e di non temere nulla, ma comincerà ad avere qualche dubbio sui suoi sentimenti. Il ragazzo farà mente locale e si renderà conto che effettivamente l’atteggiamento della giovane nei suoi confronti è molto cambiato. Sembra in qualche modo legata tantissimo a lui e meno al Liam. Le parole di Steffy gli risuoneranno in testa. Possibile che sua sorella abbia visto giusto? Per impedirsi di ricadere in vecchi vizi, il ragazzo cercherà di non pensarci e di non lasciarsi condizionare da quello che gli sta succedendo intorno. Deve concentrarsi sul suo viaggio a Roma e solo su quello. Ma riuscirà a non pensare che effettivamente la donna che ha amato per tanto tempo alla fine abbia iniziato a provare per lui lo stesso sentimento?

