Endless Love Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 31 ottobre 2024: Deniz malata, Kemal in arresto!

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 31 ottobre 2024 su Canale 5 - prima in daytime e poi in prima serata - rivelano che Kemal deve portare Deniz in ospedale, e qui viene arrestato!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono ricche di colpi di scena. Negli episodi in onda il 31 ottobre 2024, prima alle 14:10 e poi alle 21:20, Kemal e Nihan hanno deciso di portare la piccola Deniz in un luogo sicuro, dove saranno Fehime ed Huseyin a prendersene cura. Tuttavia, un imprevisto potrebbe far saltare il loro piano. La bambina è piena di bollicine rosse, quindi deve essere portata in ospedale. Qui il medico le diagnostica un'allergia alle fragole, e poi inizia ad insospettirsi. Infatti, il dottore nota che i genitori di Deniz non hanno con loro i suoi documenti, e che non l'hanno nemmeno registrata all'ingresso; allora, avvisa la polizia ed Hakan decide di agire. Così, il Soydere ed i suoi genitori finiscono in manette, poiché Emir li aveva denunciati per il rapimento della bimba. In seguito, però, Fehime ed Huseyin vengono rilasciati, mentre l'ingegnere resta in custodia. Subentra Zehra, avvocato dell'imprenditore, che si offre di difenderlo e di dare avvio ad una causa per la paternità di Deniz contro Emir. Per finire, Nihan, grazie all'intervento di Leyla, riesce a prendere il controllo della Kozcuoglu Holding; in questo modo può opporsi al progetto del marito e ridurre il suo potere. Kemal, invece, viene a sapere che Zeynep è andata a vivere a casa di Hakan, e in un primo momento non reagisce molto bene...

Endless Love Anticipazioni: Deniz sta male...

Dato che il piano di Kemal è fallito, quest'ultimo e Nihan hanno deciso di metterne a punto un altro. Pur di tenere la piccola Deniz lontana da Emir, il Soydere e l'amata decidono di portare la bambina in un luogo sicuro - perché segreto -, dove a prendersene cura saranno Fehime ed Huseyin. Tutto sembra filare liscio come l'olio, quando un imprevisto rischia di compromettere la buona riuscita di questa delicata operazione: Deniz è piena di bollicine rosse. Inevitabilmente, la bambina deve essere portata in ospedale, dove un medico deve visitarla...

Endless Love Anticipazioni: Kemal in arresto!

Un dottore visita Deniz e le diagnostica un'allergia alle fragole. Poi, il medico nota qualcosa che lo spinge a porsi qualche domanda. Anzitutto, si chiede perché né Kemal né Nihan siano in possesso dei documenti della figlia, e perché non l'abbiano registrata all'ingresso dell'ospedale. Sospettoso, allerta immediatamente la polizia, ed Hakan si mette subito in moto. Così, dato che Emir aveva sporto denuncia per rapimento, l'ingegnere viene arrestato insieme ai genitori. Tuttavia, poco dopo Fehime ed Huseyin vengono rilasciati, mentre il Soydere resta in custodia. Una speranza per lui, però, c'è, ed è rappresentata dall'avvocato dell'imprenditore : Zehra, la quale vuole assumere la sua difesa e addirittura dare avvio ad una causa per la paternità di Deniz contro Emir!

Nihan colpisce e affonda Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 31 ottobre 2024

Mentre Kemal torna in libertà, Nihan si appresta a sferrare un duro colpo ad Emir, determinata come non mai a depotenziarlo. Anche grazie al supporto di Leyla, la pittrice riesce ad ottenere il controllo della Kozcuoglu Holding; di conseguenza, ora può contrastare il marito, opponendosi ai suoi progetti. Come reagirà Emir? Come è facilmente intuibile, non bene. Intanto, il protagonista fa una scoperta che lo lascia di stucco. Il Soydere viene a sapere - con suo grande stupore - che Zeynep ha lasciato la stanza d'hotel in cui si era stabilita per trasferirsi a casa di Hakan. Benché inizialmente non la prenda molto bene, alla fine, ragionandoci su, il giovane cambia idea e si tranquillizza...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.