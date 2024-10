My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 28 ottobre al 1° novembre 2024: Zeynep e Bars si riappacificano!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 28 ottobre al 1° novembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda lunedì 28 ottobre 2024

Sultan ed Emine decidono di portare Zeynep a cena fuori in modo tale da concederle una distrazione dai suoi problemi con Baris. Benché la giovane sia inizialmente titubante, alla fine accetta, e quattro chiacchiere e qualche bicchiere di vino effettivamente la aiutano a sentirsi meglio. Nel corso della serata, Zeynep si apre con loro, condividendo finalmente ciò che realmente sente.

Puntata in onda martedì 29 ottobre 2024

Ali Riza sta portando i suoi nipoti in un locale per passare una piacevole serata insieme. Mentre Sultan, Emine e Zeynep stanno per rincasare, Savas chiama quest'ultima, ma è la prima a rispondere al telefono. Allora il giovane decide di raggiungerle.

Puntata in onda mercoledì 30 ottobre 2024

Finalmente, Zeynep e Baris hanno modo di parlare a quattr'occhi, dopo il duro scontro che hanno avuto. I due non soltanto si confrontano, ma riescono persino a chiarirsi. La serata si conclude in modo piacevole per tutti loro, con balli e specialmente risate.

Puntata in onda giovedì 31 ottobre 2024

Mehdi si trova ancora dietro le sbarre, mentre Zeynep e gli altri sono pronti a tutto pur di riuscire finalmente a tirarlo fuori da lì. Ma ne saranno davvero in grado? D'altra parte, nonostante gli sforzi che la ragazza sta facendo, proprio non riesce a convincere il suo ex marito ad accettare anche l'aiuto di Baris.

Puntata in onda venerdì 1° novembre 2024

L'arrivo di Ozlem sta creando ancora delle tensioni in casa. Infatti, la donna non riesce ad accettare che i suoi cari abbiano deciso d'intrecciare dei legami tanto profondi con Zeynep, Sultan ed il resto della loro famiglia allargata. Ali Riza, pur volendo molto bene ad Ozlem, non riesce a tollerare il suo atteggiamento, poiché ormai si è affezionato anche alle sue nuove amiche. L'uomo appare piuttosto arrabbiato.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.40.