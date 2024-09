Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 settembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 19 settembre 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 14.45, seguiremo Mehdi e Zeynep, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 15.30 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 settembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 settembre 2024 - Hope e Thomas si ritroveranno di nuovo pericolosamente vicini. I due ragazzi, complici le giornate a lavorare insieme alla Hope for the Future, si lusingheranno a vicenda. La Logan sarà molto fiera del cambiamento del suo stilista mentre lui la ringrazierà per aver creduto in lui e per avergli dato l’opportunità che gli serviva per rimettersi in carreggiata e mostrare a tutti di essere una persona diversa, più attenta al prossimo, non più ossessionata ma soprattutto un buon padre per Douglas. Tra i due ragazzi sarà sempre più evidente la forte sintonia… e questo potrebbe diventare un grande problema anzi forse già lo è... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 settembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 19 settembre 2024 - Zeynep è caduta nella trappola che le ha teso Kemal per allontanare Emir da lei. Dopo aver letto i messaggi sul telefono che il fratello ha volutamente lasciato a casa indirizzati a lui da Zehir, ma che è stato registrato come Nihan in rubrica, Zeynep chiama subito il suo amante. La giovane rivela ad Emir che sua moglie si trova a casa di Kemal. L'uomo cerca Nihan in casa, e non trovandola si dirige dal suo nemico giurato. Allora Kemal manda via la pittrice, e resta in attesa dell'arrivo di Emir. Quest'ultimo sopraggiunge e, infuriato, cerca Nihan ovunque senza trovarla... Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 settembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 19 settembre 2024 - Mehdi è in ospedale, quando il suo cuore si ferma momentaneamente. I suoi famigliari sono disperati, ma i medici riescono a salvarlo. Zeynep, sollevata, decide di ritirare la denuncia contro di lui, però solo a patto che Mehdi lasci Istanbul. Nermin non approva, così come neanche Baris: entrambi trovano incomprensibile la scelta della giovane visto tutto ciò che è accaduto... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 settembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 settembre 2024 - Cruz avrà in mente un piano per liberarsi di Cruz. La marchesa penserà di uccidere il nipote e chiederà a Don Lorenzo di collaborare. Dopo un iniziale tentennamento, il conte accetterà di darle una mano e di far credere a tutti che si tratti di un banale incidente di caccia. Intanto Jana ospiterà Maria nella casa vuota di Ramona mentre Romulo e Catalina cercheranno di calmare l’ira di Don Alonso e di non fargli punire Candela per essersi introdotta nella biblioteca. Simona, Candela e Petra sospetteranno che sia stata Vera a rubare l’orologio e Lope la difenderà a spada tratta... Qui la trama completa de La Promessa.

