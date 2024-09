La Promessa Anticipazioni 19 settembre 2024: Cruz ucciderà Curro. Il piano è pronto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 19 settembre 2024. Nell’episodio della Soap Cruz escogiterà il modo di uccidere Curro e di far sembrare tutto un incidente!

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 19 settembre 2024, alle ore 15.45, Cruz avrà in mente un piano per liberarsi di Cruz. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa penserà di uccidere il nipote e chiederà a Don Lorenzo di collaborare. Dopo un iniziale tentennamento, il conte accetterà di darle una mano e di far credere a tutti che si tratti di un banale incidente di caccia. Intanto Jana ospiterà Maria nella casa vuota di Ramona mentre Romulo e Catalina cercheranno di calmare l’ira di Don Alonso e di non fargli punire Candela per essersi introdotta nella biblioteca. Simona, Candela e Petra sospetteranno che sia stata Vera a rubare l’orologio e Lope la difenderà a spada tratta.

La Promessa Anticipazioni: Cruz ucciderà Curro

Da quando Curro ha assunto il titolo di Barone de Linaja, l’astio di Cruz è cresciuto a dismisura. La marchesa non può più tollerare la presenza del nipote in casa sua e teme che le creerà problemi su problemi. La moglie di Don Alonso teme che verità scomode vengano presto alla luce ed è determinata a mettersi in salvo, prima che sia troppo tardi. Per farlo deve però liberarsi di ogni ostacolo e Curro deve morire. Organizzerà quindi un piano per sbarazzarsi di lui e per farlo sembrare un incidente.

Anticipazioni La Promessa: Cruz pronta a ingannare tutti… di nuovo

Cruz penserà di uccidere Curro ma dovrà farlo in un modo talmente astuto da non scatenare dubbi e sospetti. Penserà di sfruttare la prossima battuta di caccia per inscenare un incidente, vedere Curro stramazzare al suolo e cantare vittoria. La marchesa troverà l’appoggio di Don Lorenzo che, nonostante l’iniziale riluttanza, non si tirerà indietro e l’aiuterà anche stavolta. Il piano andrà come previsto? Intanto Don Romulo e Catalina cercheranno di convincere Don Alonso a non punire Candela per essersi introdotta nella biblioteca senza permesso. Il marchese riuscirà a passarci sopra?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Lope difende Vera

Cruz ha licenziato Maria accusandola di essere lei la ladra dell’orologio di Don Lorenzo. La Fernandez lascerà la tenuta e Jana l’ospiterà nella casa vuota di Ramona. La giovane continuerà a professarsi innocente e oltre alla sua amica anche Simona, Candela e Petra le crederanno. Le tre cameriere penseranno che la vera colpevole sia Vera e le punteranno il dito contro. Saranno infatti convinte che Maria non possa essere diventata una criminale, loro la conoscono bene, e che invece la nuova arrivata – dall’aria misteriosa – possa nascondere una doppia faccia. Lope non sopporterà le accuse delle sue colleghe e difenderà a spada tratta la ragazza che lui stesso ha portato alla tenuta e che sta cercando di aiutare in tutti i modi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 16 al 20 settembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 su Canale 5.