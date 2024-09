My Home My Destiny 2 Anticipazioni 19 settembre 2024: Mehdi muore... per qualche istante!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 19 settembre 2024 su Canale 5 rivelano che il cuore di Mehdi si ferma per qualche istante...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 19 settembre 2024, Mehdi è in ospedale, quando il suo cuore si ferma momentaneamente. I suoi famigliari sono disperati, ma i medici riescono a salvarlo. Zeynep, sollevata, decide di ritirare la denuncia contro di lui, però solo a patto che Mehdi lasci Istanbul. Nermin non approva, così come neanche Baris: entrambi trovano incomprensibile la scelta della giovane visto tutto ciò che è accaduto...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi in ospedale!

È accaduto qualcosa di davvero terribile a Mehdi. Quest'ultimo è stato accoltellato in carcere, e le sue condizioni sono apparse sin da subito piuttosto critiche; pertanto, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Cemile, in preda alla disperazione, ha preso di petto Zeynep e l'ha minacciata, ritenendola responsabile di quanto stesse succedendo a Mehdi...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi rischia di morire...

Mehdi è ancora ricoverato, quando all'improvviso il suo cuore si ferma momentaneamente. I suoi famigliari sono distrutti. Zeynep si sente terribilmente in colpa: se lei avesse accettato di ritirare la denuncia come le avevano chiesto Cemile e Nuh, il suo ex marito sarebbe tornato a piede libero e di conseguenza nessuno lo avrebbe accoltellato. Nel mentre, per fortuna, i medici riescono a salvare il meccanico!

Zeynep ritira la denuncia contro Mehdi, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 19 settembre 2024

Quello che è accaduto a Mehdi ha spinto Zeynep a riflettere e ad agire di conseguenza. Quest'ultima ha ben chiaro che il suo ex non sia al sicuro dietro le sbarre, dove hanno già attentato alla sua vita; dunque, vuole tirarlo fuori da lì quanto prima. Allora, Zeynep giunge alla conclusione di dover ritirare la denuncia, ma a patto che Mehdi lasci Istanbul. Quando Nermin e Baris lo vengono a sapere, però, non la prendono per niente bene, anzi: si dicono increduli, trovando incomprensibile la scelta della ragazza visto tutto ciò che ha subito a causa sua...

