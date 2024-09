Endless Love Anticipazioni 19 settembre 2024: Zeynep cade nel tranello di Kemal!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 19 settembre 2024 su Canale 5: Kemal sta mettendo in atto un piano per far allontanare Emir da Zeynep...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 settembre 2024, alle 14:10, Zeynep è caduta nella trappola che le ha teso Kemal per allontanare Emir da lei. Dopo aver letto i messaggi sul telefono che il fratello ha volutamente lasciato a casa indirizzati a lui da Zehir, ma che è stato registrato come Nihan in rubrica, Zeynep chiama subito il suo amante. La giovane rivela ad Emir che sua moglie si trova a casa di Kemal. L'uomo cerca Nihan in casa, e non trovandola si dirige dal suo nemico giurato. Allora Kemal manda via la pittrice, e resta in attesa dell'arrivo di Emir. Quest'ultimo sopraggiunge e, infuriato, cerca Nihan ovunque senza trovarla...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep ancora innamorata di Emir...

Continua la relazione clandestina tra Emir e Zeynep, benché le sue dinamiche non siano affatto cambiate. Infatti, lui la tratta con la solita indifferenza, mentre lei, frustrata per questo motivo, non fa che provare ad attirare la sua attenzione. Proprio per tale ragione, Zeynep, desiderosa di suscitare in Emir un pizzico di gelosia nei suoi confronti, ha deciso di accorciare le distanze con il commissario Hakan...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep cade in trappola!

Kemal sa bene che Zeynep è follemente innamorata di Emir, e che questi ultimi continuano a frequentarsi di nascosto. Determinato ad intervenire per mettere un punto a questa assurda situazione, l'ingegnere mette in atto un piano per riuscire ad allontanare Emir da Zeynep. Allora, la mora, dopo aver letto i messaggi sul telefono che il Soydere ha volutamente lasciato a casa indirizzati a lui da Zehir, ma che è stato registrato in rubrica come Nihan, chiama immediatamente il suo amante per metterlo al corrente di ciò che ha scoperto: sua moglie si trova da Kemal!

Emir fuori di sé dalla rabbia, nelle Anticipazioni di Endless Love del 19 settembre 2024

Emir, allertato da Zeynep, si mette subito in moto per verificare la veridicità delle sue parole. L'imprenditore cerca Nihan dappertutto, però non la trova; allora, fuori di sè, pensando che la sua amante gli abbia detto la verità, si dirige in tutta fretta a casa di Kemal, certo che la consorte sia lì. Il protagonista, allora, caccia via la Sezin, e si prepara ad accogliere Emir. Quando quest'ultimo arriva, appare furioso come non mai; cerca la sua "dolce moglie" ovunque, ma non la trova. Intanto, il Soydere lo sta guardando con un ghigno beffardo stampato sul volto...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.