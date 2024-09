Beautiful, Anticipazioni Puntata del 19 settembre 2024: Hope e Thomas sempre più vicini... si mette molto male!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 19 settembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Thomas ringrazierà Hope per aver creduto in lui e la ragazza sarà fiera del suo cambiamento. Tra i due si respirerà una pericolosa aria di intesa!

Nella puntata di Beautiful in onda il 19 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Hope e Thomas si ritroveranno di nuovo pericolosamente vicini. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due ragazzi, complici le giornate a lavorare insieme alla Hope for the Future, si lusingheranno a vicenda. La Logan sarà molto fiera del cambiamento del suo stilista mentre lui la ringrazierà per aver creduto in lui e per avergli dato l’opportunità che gli serviva per rimettersi in carreggiata e mostrare a tutti di essere una persona diversa, più attenta al prossimo, non più ossessionata ma soprattutto un buon padre per Douglas. Tra i due ragazzi sarà sempre più evidente la forte sintonia… e questo potrebbe diventare un grande problema anzi forse già lo è.

Beautiful Anticipazioni: Hope loda Thomas

Hope non ha più dubbi, le piace Thomas. La ragazza si sta rendendo sempre più conto di provare una grande attrazione per il Forrester e che la cosa potrebbe diventare un grande problema. La Logan è però comunque convinta di poter risolvere la situazione e di poter mettere un freno a quello che sta succedendo. Non può però esimersi dal fare dei sinceri complimenti al suo stilista, che non solo sta dimostrando di essere un valido aiuto per far risollevare la sua collezione ma si è dimostrato un uomo diverso, cambiato e molto piacevole. Hope gli dirà di essere fiera di averlo di nuovo in squadra e pure nella sua vita. E purtroppo quest’ultimo punto comincerà a diventare pericoloso.

Anticipazioni Beautiful: Thomas ringrazia Hope per avergli dato una chance

Gli elogi tra Hope e Thomas continueranno senza sosta. Dopo i complimenti di Hope toccherà a Thomas riferire alla Logan quanto sia contento di aver ricevuto un’altra occasione per dimostrare di essere cambiato e di essere una persona diversa. Il Forrester non potrebbe essere più soddisfatto di quello che la vita gli ha riservato e che gli sta permettendo di essere un padre migliore per Douglas. Tutto questo è stato possibile grazie sia alla sua famiglia che a Hope, che più di tutti ha creduto in lui e si è messa in gioco, mettendo da parte le remore.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope e Thomas pericolosamente vicini

Questo scambio di complimenti diventerà molto pericoloso. Sarà infatti chiaro che i due ragazzi saranno entusiasti della loro collaborazione ma anche di passare del tempo insieme. Hope tradirà ancora una volta una grande sintonia con il suo designer e si troverà a provare per lui una grande attrazione, che potrebbe presto sfociare in qualcos’altro. Thomas invece sì proseguirà nell’essere grato alla ragazza ma manterrà le sue promesse di non fare passi falsi e di non diventare di nuovo un pericolo per la sua famiglia. Come evolverà questa situazione? Hope perderà completamente il controllo?

