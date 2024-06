Sky Stream, un semplice box porta Sky TV e Netflix su tutte le TV

News Streaming

C'è un nuovo modo per entrare nel mondo di Sky ed è il box Sky Stream, già disponibile: per avere accesso a tutti i contenuti live e on demand, anche in 4K, attraverso l'interfaccia intuitiva e immediata di Sky Glass, è adesso sufficiente avere a disposizione solo una tv dotata di porta HDMI e una connessione internet. La vostra TV diventerà ancora più smart... e la potrete controllare anche con la vostra voce.



C'è un solo modo per evitare il rischio "mappazzone" di app sulla vostra tv, come suggerisce lo chef Bruno Barbieri. Si chiama Sky Stream ed è un comodo e unico box facile da installare: presentando l'interfaccia intuitiva di Sky Glass e il software Entertainment OS, non solo offre tutti i contenuti on demand e live di Sky, ma vi consente di accedere nello stesso posto, senza passare da un'app all'altra, alle più diffuse piattaforme come Netflix, Disney+, DAZN, RaiPlay, Discovery+, Prime Video, Paramount+, Apple TV+ e Mediaset Infinity. Montarlo non richiede l'intervento di un tecnico: Sky Stream non ha bisogno di parabola e basta collegarlo alla connessione Wi-Fi di casa e alla porta HDMI della propria TV. Rende possibile personalizzare l'esperienza come si preferisce, creando un vero palinsesto personalizzato tramite le playlist personali. La funzione Restart permette di riavviare il programma in onda, mentre è sempre possibile mettere in pausa la TV. Si può controllare tutto attraverso la propria voce: per avere per esempio accesso a tutti i film o serie interpretati da un'attrice, tra i titoli presenti nei contenuti di Sky e su tutte le altre piattaforme, è sufficiente pronunciare il suo nome.

Sky Stream, l'offerta da 14,90 euro con Sky TV e Netflix

Si può entrare nel mondo di Sky Stream con varie offerte: una di queste è Intrattenimento Plus, attivabile fino al 28 giugno per 14,90 euro al mese. L'offerta prevede serie e show di Sky TV e tutto Netflix, senza interruzioni pubblicitarie. Nello specifico otterrete, oltre al leggero e immediato decoder Sky Stream:

- Sky TV, con le produzioni Sky Original, serie italiane e internazionali, show per tutta la famiglia, documentari e news. Non perderete eventi come la seconda attesa stagione di House of the Dragon, partita il 17 giugno. Potrete recuperare True Detective - Night Country con Jodie Foster. A ottobre vi aspetterà Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883.

- Netflix con piano Base (HD 720p su 1 schermo alla volta, senza interruzioni pubblicitarie). Tra film originali e serie fenomeno di costume, vi aspettano appuntamenti imperdibili come Bridgerton 3 (la Parte 2 della serie è già disponibile dal 13 giugno!), Il problema dei 3 corpi e il drammatico Eric con uno straordinario Benedict Cumberbatch.



(Contenuto realizzato in collaborazione con Sky Italia).