Rakuten TV, Oppenheimer, Io Capitano, Paw Patrol: Il Superfilm tra le uscite in streaming di dicembre

Nel mese di dicembre, Rakuten TV offre in streaming a noleggio e vendita, anche in 4K, titoli recenti come Oppenheimer, Io Capitano di Matteo Garrone e il cartoon Paw Patrol Il Superfilm. Il canale FAST sarà dedicato al Natale.

Per il mese di dicembre 2023, la piattaforma Rakuten TV offre recenti uscite cinematografiche a noleggio e vendita, oltre ad alimentare con nuovi contenuti la sezione gratuita sostenuta dalla pubblicità (ricordiamo che anche l'iscrizione stessa alla piattaforma lo è, non comporta obblighi). Questo mese vedrà arrivare su Rakuten Oppenheimer, Paw Patrol: Il Superfilm e Io capitano, tra gli altri.

Tra le novità di dicembre 2023 su Rakuten TV, dal 21 del mese saranno disponibili: Oppenheimer, uno dei fenomeni al botteghino della stagione, dove Christopher Nolan racconta l'inventore della bomba atomica, interpretato da Cillian Murphy; Io capitano di Matteo Garrone, che segue due giovanissimi senegalesi nella loro odissea per raggiungere l'Europa, attraversando deserto, Libia e soprattutto il Mediterraneo. Parte dalla sua terra, un lontano villaggio indiano, anche il piccolo di nove anni in Last Film Show: ha la passione del cinema e sa che dovrà lasciare il luogo dove è nato.



Io Capitano: Il Trailer Ufficiale del Film di Matteo Garrone - HD

Nel regno dei racconti visionari, segnaliamo l'horror tout court L'esorcista - Il credente, che dopo l'originale del 1973 ripropone il personaggio di Chris MacNeil interpretato da Ellen Burstyn. Sono invece Claudia Gerini, Edoardo Leo e Alessandro Gassmann i protagonisti di L'ordine del tempo di Liliana Cavani, nella cui storia s'ipotizza che manchino poche ore alla fine del mondo.

Vi interessa l'azione? Allora non dovreste sottovalutare né The Creator, dove John David Washington protegge una bambina androide che nasconde un'intelligenza artificiale, né il dinamismo su quattro ruote di Gran Turismo, storia vera di un giovane che ha imparato a correre in pista sulla Playstation e ora si misura con la realtà dell'asfalto.

Se volete sorridere e magari siete con i più piccoli, obbligatorio sarà fare il tifo per gli eroi a quattro zampe animati di Paw Patrol: Il Superfilm, basato sulla famosa serie tv, sequel di un cartoon di notevole successo di qualche anno fa. I più grandicelli invece potranno ridere con Enrico Brignano che s'improvvisa agente segreto in Una commedia pericolosa, o con Mia Vardalos che conclude la sua trilogia in Il mio grosso grasso matrimonio greco 3.



Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD