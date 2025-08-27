KPop Demon Hunters è il film più visto di tutti i tempi su Netflix: 4 ragioni per la tempesta perfetta

News Streaming

Era nell'aria, alla fine è successo: l'animato KPop Demon Hunters è diventato il film in lingua inglese più visto nella storia di Netflix, record tra i suoi originali, superando l'action comedy Red Notice. La Sony Pictures Animation festeggia. Ma come ci siamo arrivati? Azzardiamo quattro motivazioni.

236.000.000 di visualizzazioni dal 20 giugno, giorno del suo sbarco sulla piattaforma: ebbene sì, il film di animazione KPop Demon Hunters è diventato il film in lingua inglese più visto nella storia di Netflix, un record che ha sorpassato il precedente di 230.900.000, detenuto dall'action-comedy Red Notice con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, risalente al 2021. La distanza temporale ci fa capire quanto sia difficile aggiudicarsi quella vetta e quanto i creativi alla Sony Pictures Animation possano oggi stappare lo champagne, anche perché ha dato vita a un franchise che continuerà a benedire loro e Netflix negli anni a venire.



KPop Demon Hunters: un sucesso devastante con tutti gli ingredienti giusti

Perché KPop Demon Hunters ha avuto un successo così devastante? Proviamo a inquadrare quattro ragioni, in modo schematico.

Di primo impatto è visivamente molto moderno : è in CGI ma con un rendering che sa quando fare appello alla grafica 2D (si vedano le espressioni facciali dei personaggi), con quel mix di stili che la Sony Pictures Animation ha altrove coltivato con molta più decisione, leggasi Spider-Man: Un nuovo universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse . Ma quel che c'è basta a essere fresco, senza nemmeno essere troppo spiazzante.

La sinergia tra racconto e musica è subito immediata è fa tendenza: c'è un eloquente già popolare genere come il "KPop" nel titolo, mentre l'intera colonna sonora con canzoni originali è perfettamente integrata con i personaggi, che sono infatti cantanti. Si tratti delle tre protagoniste cacciatrici di demoni in incognito eppure star internazionali (Rumi, Mira e Zoey), si tratti della boy band di demoni sotto mentite spoglie, tutti cantano perché si suppone che lo facciano. Musical sì, ma senza il distacco "psicologico" tra parte cantata e parte recitata. E oggigiorno il pop diventa facilmente virale, in particolare presso la Generazione Z.

La struttura narrativa ideata dalla coregista Maggie Kang, che ha codiretto il film con Chris Appelhans, rilegge passo passo senza sorprese il tipico racconto manga/anime, alleggerendolo in chiave occidentalizzata degli eccessi più grotteschi, horror o gore: data anche la popolarità delle produzioni giapponesi nel mondo, questo equilibrio assicura di coinvolgere quel tipo di fan ma anche chi non si abbandona alle follie anime più esagerate... e magari - come qualcuno ha notato - sente sottopelle la vicinanza di Rumi ai tormenti di Elsa nei Frozen.

KPop Demon Hunters è stile urlato e chiaro: tanto chiaro che gli stessi look dei personaggi sembrano già pronti per i numerosi cosplay che domineranno le fiere stile Comic-Con, alimentando una macchina che Netflix già sta caricando di sequel e molto altro.

Un successo tanto devastante non può mai essere pensato a tavolino, ma la Sony Pictures Animation e Netflix hanno di certo dosato con estrema sapienza gli ingredienti giusti per parlare a un pubblico di giovanissimi con tempismo perfetto, intercettandone i gusti e le aspettative. Leggi anche KPop Demon Hunters, la versione karaoke "Canta con noi" è su Netflix, dopo il boom d'incassi negli USA