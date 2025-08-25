KPop Demon Hunters, la versione karaoke "Canta con noi" è su Netflix, dopo il boom d'incassi negli USA

News Streaming

L'uscita evento di due giorni nei cinema americani di KPop Demon Hunters targato Netflix ha debellato la concorrenza... Questa versione karaoke "Canta con noi", pensata per i fan, approda ora sulla piattaforma.

Avevamo capito ormai che KPop Demon Hunters su Netflix fosse un fenomeno inarrestabile, tanto da esondare dalla piattaforma streaming, dove peraltro sta per diventare il film originale più visto della sua storia: l'uscita "evento" cinematografica per il fandom, in versione karaoke, in due giorni negli USA e in un'altra manciata di paesi ha fruttato una cifra relativamente alta per un lungometraggio animato già abbondantemente visto e stravisto dalla sua uscita, il 20 giugno di quest'anno. Adesso la sua edizione "Canta con noi" è su Netflix, anche in Italia. Leggi anche KPop: Demon Hunters, Netflix sfrutterà il successo: arrivano seguiti, serie, remake dal vero e un musical teatrale? <a href="https://www.comingsoon.it/film/kpop-demon-hunters/67505/video/?vid=47555" title="KPop Demon Hunters: Il Trailer Ufficiale del Film d'animazione Netflix - HD">KPop Demon Hunters: Il Trailer Ufficiale del Film d'animazione Netflix - HD</a>

KPop Demon Hunters esonda dallo streaming in versione karaoke, poi ci ritorna

KPop Demon Hunters di Maggie Kang (anche ideatrice) e Chris Appelhans, nuova fatica della Sony Pictures Animation, è diventato una benedizione per Netflix: tallona ormai Red Notice come film originale con più visualizzazioni nella storia della piattaforma, ma nel frattempo - secondo le rilevazioni, perché Netflix non rivela i suoi incassi cinematografici - ha portato a casa solo negli USA sotto i 20 milioni di dollari, nei soli due giorni di programmazione in sala. Si era deciso infatti lo scorso weekend di organizzare un'uscita veloce al cinema solo per il fandom ormai gigantesco, con proiezioni in versione karaoke (o "Canta con noi", per dirla all'italiana). Questa versione del cartoon è ora apparsa sulla piattaforma, anche in Italia, dov'è da oggi disponibile al fianco dell'edizione canonica. Per chi non conoscesse il fenomeno o magari avesse tentato con successo di tenersene lontano fino alla lettura incuriosita di questo articolo, KPop Demon Hunters è la storia del trio pop composto dalle spigliate (e stilosissime, naturalmente) Rumi, Mira e Zoey, cantanti di successo ma in incognito cacciatrici di demoni... anche quando questi decidono di sfidarle sotto le mentite spoglie di un'ormonale boy band. Il marchio rischia di diventare uno dei più lucrativi della storia audiovisiva recente. Pare che la colonna sonora originale abbia totalizzato 3 miliardi (!) di stream dalla sua pubblicazione, con hit come "Golden", che vi mostriamo qui in basso.



