TGCom24
Home | Streaming | News | KPop Demon Hunters, la versione karaoke "Canta con noi" è su Netflix, dopo il boom d'incassi negli USA
Schede di riferimento
KPop Demon Hunters
Anno: 2025
3,2
KPop Demon Hunters
News Streaming

KPop Demon Hunters, la versione karaoke "Canta con noi" è su Netflix, dopo il boom d'incassi negli USA

Domenico Misciagna

L'uscita evento di due giorni nei cinema americani di KPop Demon Hunters targato Netflix ha debellato la concorrenza... Questa versione karaoke "Canta con noi", pensata per i fan, approda ora sulla piattaforma.

KPop Demon Hunters, la versione karaoke "Canta con noi" è su Netflix, dopo il boom d'incassi negli USA

Avevamo capito ormai che KPop Demon Hunters su Netflix fosse un fenomeno inarrestabile, tanto da esondare dalla piattaforma streaming, dove peraltro sta per diventare il film originale più visto della sua storia: l'uscita "evento" cinematografica per il fandom, in versione karaoke, in due giorni negli USA e in un'altra manciata di paesi ha fruttato una cifra relativamente alta per un lungometraggio animato già abbondantemente visto e stravisto dalla sua uscita, il 20 giugno di quest'anno. Adesso la sua edizione "Canta con noi" è su Netflix, anche in Italia. Leggi anche KPop: Demon Hunters, Netflix sfrutterà il successo: arrivano seguiti, serie, remake dal vero e un musical teatrale?

KPop Demon Hunters esonda dallo streaming in versione karaoke, poi ci ritorna

KPop Demon Hunters di Maggie Kang (anche ideatrice) e Chris Appelhans, nuova fatica della Sony Pictures Animation, è diventato una benedizione per Netflix: tallona ormai Red Notice come film originale con più visualizzazioni nella storia della piattaforma, ma nel frattempo - secondo le rilevazioni, perché Netflix non rivela i suoi incassi cinematografici - ha portato a casa solo negli USA sotto i 20 milioni di dollari, nei soli due giorni di programmazione in sala. Si era deciso infatti lo scorso weekend di organizzare un'uscita veloce al cinema solo per il fandom ormai gigantesco, con proiezioni in versione karaoke (o "Canta con noi", per dirla all'italiana). Questa versione del cartoon è ora apparsa sulla piattaforma, anche in Italia, dov'è da oggi disponibile al fianco dell'edizione canonica. Per chi non conoscesse il fenomeno o magari avesse tentato con successo di tenersene lontano fino alla lettura incuriosita di questo articolo, KPop Demon Hunters è la storia del trio pop composto dalle spigliate (e stilosissime, naturalmente) Rumi, Mira e Zoey, cantanti di successo ma in incognito cacciatrici di demoni... anche quando questi decidono di sfidarle sotto le mentite spoglie di un'ormonale boy band. Il marchio rischia di diventare uno dei più lucrativi della storia audiovisiva recente. Pare che la colonna sonora originale abbia totalizzato 3 miliardi (!) di stream dalla sua pubblicazione, con hit come "Golden", che vi mostriamo qui in basso.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
KPop Demon Hunters
Anno: 2025
3,2
KPop Demon Hunters
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Gli Incredibili, i primi due capitoli sono tra i film più visti su Disney+
news Streaming Gli Incredibili, i primi due capitoli sono tra i film più visti su Disney+
Eenie Meanie, Samara Weaving è un genio della fuga su Disney+
news Streaming Eenie Meanie, Samara Weaving è un genio della fuga su Disney+
YouTube si candida per trasmettere gli Oscar? C'è tempo per conferme e smentite
news Streaming YouTube si candida per trasmettere gli Oscar? C'è tempo per conferme e smentite
Jurassic World - La Rinascita in anteprima digitale: ecco a voi un esclusivo dietro le quinte di una delle scene del film
news Streaming Jurassic World - La Rinascita in anteprima digitale: ecco a voi un esclusivo dietro le quinte di una delle scene del film
Hulu si fonde con Disney+ nel 2026, in Europa sostituirà la sezione STAR
news Streaming Hulu si fonde con Disney+ nel 2026, in Europa sostituirà la sezione STAR
Dragon Trainer, il remake in digitale dal 12 agosto in vendita e dal 28 a noleggio
news Streaming Dragon Trainer, il remake in digitale dal 12 agosto in vendita e dal 28 a noleggio
KPop: Demon Hunters, Netflix sfrutterà il successo: arrivano seguiti, serie, remake dal vero e un musical teatrale?
news Streaming KPop: Demon Hunters, Netflix sfrutterà il successo: arrivano seguiti, serie, remake dal vero e un musical teatrale?
Magic the Gathering, il documentario sul gioco, da agosto in streaming
news Streaming Magic the Gathering, il documentario sul gioco, da agosto in streaming
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
I Molti Santi del New Jersey
Poveri ma ricchi
L'ultimo lupo
I Mitchell contro le macchine
Vajont
L'oro di Mackenna
Non mi scaricare
Elvis
Un Amore Senza Tempo
L'Isola del Vero Amore
A Hard Day
Sliding Doors
Film stasera in TV