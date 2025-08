KPop: Demon Hunters, Netflix sfrutterà il successo: arrivano seguiti, serie, remake dal vero e un musical teatrale?

News Streaming

Un trionfo virale di visualizzazioni come quello della Sony Pictures Animation con KPop: Demon Hunters su Netflix spingerà la piattaforma a capitalizzare sui personaggi e il loro mondo. Si parla di mille progetti legati al marchio, incluso un adattamento sotto forma di musical teatrale!

Ci auguriamo che vi sia piaciuto il film KPop: Demon Hunters, perché Netflix da adesso in poi non farà prigionieri col franchise ideato dalla regista Maggie Kang e da lei inagurato col lungometraggio dei record, codiretto con Chris Appelhans. La solidissima realizzazione tecnica della Sony Pictures Animation, la promozione giocata sulle canzoni originali (da tempo nelle chart americane), il rivolgersi spudoratamente al pubblico di teenager, occidentalizzando l'anime: strategie che stanno pagando numericamente a tal punto che, come riporta The Wrap, la piattaforma sta avviando contenuti multipli sul marchio.



KPop Demon Hunters: Il Trailer Ufficiale del Film d'animazione Netflix - HD

KPop: Demon Hunters si espande, ma i sequel sono soltanto l'inizio

KPop: Demon Hunters si è appena aggiudicato un altro primato notevole per Netflix: è il primo film originale della piattaforma a registrare un nuovo picco di visualizzazioni a ben sei settimane dall'uscita, precisamente 26.300.000. Cosa significa? Che il successo non perde fiato, grazie al passaparola e all'entrata dei personaggi e delle loro canzoni nell'anelata zona "virale", dove la tendenza diventa un piccolo obbligo sociale e un fenomeno di costume. Anche se al momento dell'esplosione Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, aveva vantato il successo di un film di animazione a soggetto originale, in una galassia composta dallo sfruttamento dei franchise... ora sembra che stia per abbracciare proprio quella strategia. Come non potrebbe?

La co-regista nonché ideatrice della storia, Maggie Kang, aveva già sottolineato come il primo film si fosse concentrato su una componente precisa del terzetto canoro di star della kpop (in incognito anche cacciatrici di demoni): dopo la storia di Rumi, potrebbe essere la volta di Zoey e Mira, i cui trascorsi approfonditi sono stati stralciati dal primo capitolo. Ragion per cui, non stupisce nessuno che The Wrap abbia captato piani per almeno due seguiti, una serie animata, una versione in live action e una trasposizione teatrale sotto forma naturalmente di musical, oltre a una vagonata di merchandising da annunciare a breve termine. Non solo: pare che, per battere il ferro finché è caldo, si realizzi una qualche forma di cortometraggio per alleggerire l'attesa di un sequel, in modo non dissimile da come si era fatto altrove con i corti di Frozen, aspettando Frozen II. Paragone azzardato? Almeno dal punto di vista numerico, Netflix ha messo a segno finalmente il suo "Disney killer" in materia d'animazione, come sognava di fare da anni. Leggi anche Fixed - Un'ultima avventura: il trailer red band del film animato "per adulti" in arrivo su Netflix