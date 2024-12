Il Calendario delle Feste di NOW, per tutta la tua voglia di intrattenimento

News Streaming

Yellowstone, Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, Wonka, MasterChef Italia, Piedone - Uno sbirro a Napoli e The Walking Dead: The Ones Who Live sono solo alcune delle proposte di NOW per divertirvi durante le Feste, tra cinema, show e serie imperdibili.

Come passerete le vostre Feste di Natale su NOW? Se vi interessa l'intrattenimento, dal 20 dicembre al 6 gennaio vi attendono le Serie TV del momento e i film più attesi, insieme alle nuove stagioni dei vostri show preferiti. Tra Yellowstone e Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, tra Piedone - Uno sbirro a Napoli e Wonka, non ci sarà da annoiarsi: passiamo in rassegna gli appuntamenti principali di NOW per Natale, la fine dell'anno e l'inizio del 2025, così potrete costruirvi una bussola per orientarvi tra le variegate proposte della piattaforma.

Gli appuntamenti nel Calendario delle Feste di NOW

Gli appassionati della pluripremiata Yellowstone, serie western di Taylor Sheridan, sono pronti ad ammirarne il gran finale: cresce la curiosità per capire come il genio di Sheridan sia riuscito a entusiasmare comunque il pubblico americano, che ha già avuto modo di sperimentare questo anticipatissimo sipario per la saga dei Dutton. A partire dal 20 dicembre gli ultimi episodi della quinta stagione saranno lì per soddisfare la nostra curiosità, ogni venerdì.







Dal 22 dicembre ogni domenica parte in streaming solo su NOW la nuova stagione di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, come sempre condotto dallo chef Alessandro Borghese, che festeggia i 10 anni della sua gara tra ristoratori. La ricorrenza sarà celebrata con tre puntate evento: in due di queste, quattro regioni diverse si sfideranno su un unico piatto (pizza e pasta fresca), in un'altra Lillo accompagnerà Alessandro a giudicare la migliore osteria verace di Roma Est.



Con un nuovo episodio disponibile ogni sabato, dal 14 dicembre è iniziata la Parte 2 della settima stagione di Outlander, tratto dai romanzi di Diana Gabaldon, dove continueremo a seguire l'amore tra Jamie (Sam Heughan) e Claire (Caitríona Balfe), con vicende di nuovo ambientate in Scozia, dove Jamie è riuscito a tornare. Ma lo aspetta una nuova separazione da Claire...





A Natale è proprio il caso di leccarsi i baffi, perché su NOW sbarcherà il 25 dicembre Timothée Chalamet col suo Wonka, nuovo adattamento del romanzo "La fabbrica di cioccolato" di Roald Dahl, classico per l'infanzia. Il film di Paul King, che vede nel suo cast anche un inedito Hugh Grant, è un vivace musical, che racconta l'origin story del cioccolatiere più famoso di tutti i tempi, deciso non solo a fare fortuna, ma a incantare con un cioccolato dalla ricetta quasi letteralmente... magica!







Circondati come siamo di ristoranti e cioccolato, non c'è niente di meglio che tornare tra le postazioni di MasterChef Italia, tutti i giovedì alle 21:15: la nuova stagione con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli è ripartita da poco, e la gara è già entrata nel vivo. Come sempre i concorrenti si sfidano per 100.000 euro, la pubblicazione di un proprio libro di ricette e un corso di alta formazione: in altre parole, per una grande carriera!

Se peraltro non siete ancora sazi di cooking show, potreste anche continuare con gli assaggi tuffandovi nel piatto ricco di Celebrity Menu - Buone Feste, una puntata tematica per mettere alla prova in cucina varie celebrità!

Il 23 dicembre ci attende il quarto e ultimo appuntamento con Piedone - Uno sbirro a Napoli, produzione Sky Original: non è un remake, ma un vero omaggio al mito di Bud Spencer: Salvatore Esposito nel ruolo del poliziotto protagonista, affiancato da Silvia D'Amico e Fabio Balsamo, fa rivivere l'eredità del Commissario Rizzo, del quale il suo personaggio è un allievo.



Dal 30 dicembre, imperdibili per i fan di The Walking Dead, arrivano su NOW tutti gli episodi di The Walking Dead: The Ones Who Live, dove Michonne (Danai Gurira) non si dà per vinta e va alla ricerca di Rick Grimes (Andrew Lincoln), per lei sopravvissuto: lo ritrova nella periferia di Philadelphia. Uno spin-off di approfondimento per quello che da oltre dieci anni è un fenomeno mediatico, nato dal fumetto di Robert Kirkman.



Manteniamo acceso il radar sul grande cinema, perché arriva su NOW dal 22 dicembre uno dei film più riconosciuti dall'Academy l'anno scorso, con cinque nomination: The Holdovers - Lezioni di vita racconta un Natale del 1970, dove un burbero e solitario professore (Paul Giamatti) rimane nel college, con un alunno che lo detesta (Dominic Sessa) e con la capocuoca Mary (Da'Vine Joy Randolph, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista).







C'è però molto altro che vi aspetta su NOW, sempre pronto a tenervi compagnia in questi giorni: le maratone fantasy dedicate alla saghe del Signore degli Anelli e di Harry Potter sono una buona occasione per rivisitare dei veri miti cinematografici contemporanei. E se al fantasy, rappresentato egregiamente anche da Pan - Viaggio sull'Isola che non c'è, preferite l'azione, la maratona Indiana Jones farà più al caso vostro: indossate giacca e fedora, frusta alla mano!

In tema di superclassici delle Feste, Il Grinch animato dell'Illumination è una reinterpretazione più fresca del personaggio creato dal dr. Seuss, le cui illustrazioni sono qui riprese con cura, per dar vita a ai personaggi di questa fiaba senza tempo.

Il pubblico più adulto potrà divertirsi con un episodio speciale di Gossip Girl, "Un fidanzato tutto suo", ambientato proprio durante le feste natalizie, teatro di nuove schermaglie amorose e familiari per studenti e studentesse dell'Upper East Side di Manhattan.

Esordio il 26 dicembre per la commedia Come far litigare mamma e papà, interpretata da Carolina Crescentini e Giampaolo Morelli, ma se per voi è anche importante commuovervi, e avete in casa un piccolo amico a quattro zampe, punteremmo su Hachiko - Il tuo migliore amico con Richard Gere.

A questo punto, in un lauto menu per il pubblico italiano, manca solo un pizzico di nostalgia per il Cinepanettone: c'è anche quello, perché il cast corale di Vacanze ai Caraibi di Neri Parenti vi aspetta per una rimpatriata!