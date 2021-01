The Mandalorian è la Serie TV più piratata del 2020

News Serie TV

La serie di Disney+ ha battuto The Boys e Westworld, al secondo e al terzo posto nella lista degli show più scaricati illegalmente.

Addio Westeros, benvenuti nella Galassia! Terminato il 2020, oltre a un bilancio con le serie tv migliori dell'anno, scopriamo anche quali sono state quelle più piratate negli ultimi dodici mesi: dopo il dominio incontrastato de Il Trono di Spade per diversi anni, nel 2020 questo singolare primato se l'è aggiudicato The Mandalorian, la serie ambientata nell'universo di Star Wars disponibile in streaming su Disney+. Lo ha annunciato il sito TorrentFreak che ogni anno diffonde la lista delle 10 Serie TV più scaricate illegalmente.

Da The Mandalorian a The Boys ad Arrow: Le 10 serie più scaricate illegalmente

La seconda stagione della serie ideata da Jon Favreau e Dave Filoni domina questa ingloriosa lista facendo un salto dal terzo al primo posto rispetto al 2019. Completano il podio The Boys e Westworld, rispettivamente al secondo e al terzo posto, che entrano per la prima volta in classifica. Tra le altre new entry troviamo poi Star Trek: Picard e la miniserie The Outsider, rispettivamente alla quinta e all'ottava posizione. Le restanti posizioni sono occupate da serie che erano già presenti lo scorso anno come Vikings (al quarto posto), Rick and Morty (al sesto) e The Walking Dead (al settimo). Alla fine della lista, al nono e decimo posto, troviamo le serie di The CW Arrow e The Flash, presenti nonostante negli Stati Uniti siano stati disponibili in streaming gratuitamente sul sito e sull'app di The CW il giorno dopo la trasmissione.

The Mandalorian The Boys Westworld Vikings The Outsider Rick and Morty The Walking Dead The Outsider Arrow The Flash

La frammentazione dell'offerta di serie tv in streaming e il problema della pirateria

Nel diffondere questa lista, TorrentFreak fa notare come l'elenco (e in particolar modo le prime tre posizioni, occupate da tre show disponibili su tre servizi diversi) dia un'idea precisa di quanto sia diventata frammentata l'industria dell'intrattenimento online. Per guardare The Mandalorian, The Boys e Westworld sono infatti necessari tre abbonamenti separati a tre diversi servizi di video in streaming (Disney+, Prime Video e HBO Max negli Stati Uniti; in Italia per Westworld occorre invece un abbonamento a Sky o NOW TV). Tutto ciò, sempre secondo TorrentFreak, potrebbe incoraggiare lo streaming illegale, invece che disincentivarlo, dal momento che le persone potrebbero decidere di abbonarsi solo a un servizio e piratare tutto il resto. La frammentazione del mercato, insomma, potrebbe aver contribuito alla pirateria, un problema destinato a diventare sempre più difficile da gestire con l'arrivo di nuovi servizi. Per disincentivare il fenomeno e tutelare in qualche modo le piattaforme di video in streaming, negli Stati Uniti solo qualche settimana fa è stata approvata una legge che ha inasprito le pene per i pirati portandole fino a 10 anni di carcere.