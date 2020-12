La pandemia aiuta lo streaming e punisce i pirati: in America inasprite le pene fino a 10 anni di carcere

News Cinema

Uno degli effetti della pandemia sul cinema è l'aumento degli abbonati in streaming. In America è appena passata una legge che tutela le piattaforme innalzando a un massimo di 10 anni le pene per i pirati.

Guardereste ancora i film o le serie tv in streaming non ufficiale, sapendo che per farlo rischiate 10 anni di carcere? Questa è la domanda che si sono posti i legislatori americani, inasprendo fino a questo punto le pene per chi contravviene alle norme antipirateria, inserendo la clausola in una nuova legge tesa ad aiutare i cinema e trasformando di fatto lo streaming illegale in un serio reato penale.

Se la pandemia ha evidentemente assestato un colpo durissimo al cinema in sala, ha indubbiamente aumentato enormemente i profitti delle piattaforme streaming. Chiusi in casa, gli esseri umani hanno dimostrato ancora una volta che l'evasione offerta dalle serie tv e dai film è diventata per loro ancora più necessarie.

Il congresso americano ha dunque varato una legge dove assicura fondi per ben 15 miliardi di dollari (buon per loro) ai cinema indipendenti e ai gestori in difficoltà (escluse, pare, le grandi catene cinematografiche), ma al tempo stesso inasprendo le pene per chi usufruisce dello streaming illegale, facilmente reperibile in rete (e probabilmente più florido che mai in questo periodo).

Sarà un caso isolato o i governi europei seguiranno l'esempio? Solo il tempo potrà dirlo. Nel frattempo non possiamo fare a meno di pensare al ragazzino della provincia americana che sul suo laptop, all'insaputa dei genitori, guarda un episodio di The Mandalorian e vede arrivare in casa l'FBI che lo ammanetta e lo porta via. Uno scenario da film. E da brivido.