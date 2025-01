Squid Game si conferma il più grande successo di Netflix: Tutti i record già raggiunti dalla serie coreana

News Serie TV

La seconda stagione di Squid Game ha assicurato al titolo nuovi traguardi in pochissimo tempo dall'uscita: ecco tutti gli impressionanti numeri.

Che la seconda stagione di Squid Game fosse uno di titoli più attesi di sempre su Netflix era cosa risaputa. Ma i numeri raggiunti già nei primi giorni d'uscita sono decisamente sopra le aspettative e hanno permesso alla serie creata da Hwang Dong-hyuk di battere diversi record di ascolto. Quando la serie ha debuttato per la prima volta, nel 2021, ha raggiunto un successo globale senza precedenti diventando lo show più visto di sempre su Netflix. Dopo una pausa durata ben tre anni, è tornata con una seconda stagione che, solo nei primi tre giorni d'uscita, ha già toccato numeri esorbitanti destinati solo a crescere. Quali sono i traguardi già raggiunti da Squid Game 2? Facciamo il punto.

Squid Game 2 batte Mercoledì: Debutto stellare

La seconda stagione di Squid Game ha totalizzato 68 milioni di visualizzazioni nei suoi primi tre giorni su Netflix, una cifra record. Precedentemente era Mercoledì la serie Netflix ad aver raggiunto il maggior numero di visualizzazioni nella settimana di debutto con 50,1 milioni. Mercoledì al momento è la serie in lingua inglese più vista di sempre su Netflix con 252 milioni di visualizzazioni. Squid Game mantiene però lo scettro non solo come serie tv non in lingua inglese più vista, ma anche come serie più vista in assoluto a livello globale, con 265,2 milioni di visualizzazioni nei primi 91 giorni dall'uscita della prima stagione. La serie diretta, in parte, da Tim Burton e il survival drama coreano continueranno a darsi battaglia anche nel 2025, visto che quest'anno entrambe torneranno con le nuove stagioni (rispettivamente la seconda e la terza). Un concorrente che potrebbe tenere testa alla serie di Hwang Dong-hyuk sarà probabilmente anche la quinta e ultima stagione di Stranger Things.

Squid Game 2 è già nella Top 10 delle serie non in lingua inglese più viste

Dopo solo una settimana su Netflix, la seconda stagione di Squid Game si trova già al settimo posto nella lista delle serie non in lingua inglese più viste di sempre su Netflix. Davanti, per il momento, ci sono le stagioni dalla 3 alla 5 de La casa di carta, le prime due stagioni di Lupin e la stessa prima stagione di Squid Game. Il nuovo ciclo di episodi ha già superato i successi di Che fine ha fatto Sara?, Berlino e Non siamo più vivi e, di questo passo, potrebbe raggiungere facilmente e anche superare la cifra enorme dei 265,2 milioni di visualizzazioni della prima stagione. Ha più di 80 giorni per ottenere altri 197 milioni di visualizzazioni e superare il suo stesso record.

Se guardiamo alle Top 10 dei diversi Paesi, inoltre, il titolo si trova al primo posto delle classifiche contemporaneamente in ben 92 Paesi, una circostanza assolutamente inedita. L'arrivo della seconda stagione, tra l'altro, ha fatto sì che gli utenti riguardassero anche la prima che è quindi rientrata nella classifica settimanale delle serie non in lingua inglese più vista piazzandosi al terzo posto con 8,10 milioni di visualizzazioni (dopo La Palma).

La seconda stagione di Squid Game batte anche le partite della NFL

In generale la stagione 2 di Squid Game è risultata il titolo con le migliori prestazioni in assoluto nella settimana dal 25 al 29 dicembre 2024 e ha battuto film che stanno appassionando gli abbonati come Carry-On con Taron Egerton e Ferry 2 e persino le seguitissime partite della NFL. Il match del giorno di Natale tra i Baltimore Ravens e gli Houston Texans è stato l'evento live più visto della settimana con 14,4 milioni di visualizzazioni, cifra che è comunque lontanissima dai 68 milioni della serie.

Insomma, il successo di Squid Game sembra toccare vette sempre più alte e siamo curiosi di scoprire se manterrà il primato nel 2025 e se arriveranno altre serie pronte a rubarle lo scettro. Visti i numeri, è possibile che il franchise si espanda dopo la terza e ultima stagione. Non solo con un videogame e un reality show competitivo, già disponibili su Netflix, ma magari anche con uno o più spin-off incentrati su singoli personaggi? Staremo a vedere.